姜丹尼尔《MAGENTA》活动落幕 成就“三冠王”

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姜丹尼尔第二张EP《MAGENTA》回归活动完美落幕。

姜丹尼尔在8月第三周的《人气歌谣》节目中为歌迷带来了回归活动告别舞台，宣告自己的第二个“Color Project”音乐企划正式结束。

新专辑《MAGENTA》发行于本月3日，一经发行便在全球引发热烈反响。专辑销量更是超过32万张，再次证明了姜丹尼尔出道以来持续不断飙升的人气以及音乐上的成长。

此外，专辑主打歌《Who U Are》的MV点击量在公开后仅4天便在YouTube中超过了1000万次，比姜丹尼尔之前的最快破千万MV的时间缩短了5天，刷新纪录。

打歌方面，姜丹尼尔凭借《Who U Are》斩获了《The Show》、《音乐银行》以及《Show！音乐中心》3个节目的冠军，成就“三冠王”。

此次回归活动的最后，姜丹尼尔通过在线直播与歌迷进行了互动交流。姜丹尼尔在直播中说：“这次专辑《MAGENTA》其实是以表演为中心准备的，没能在歌迷面前分享舞台，实在是遗憾。这也是一张音乐实验专辑，在专辑的制作过程中我自己也学到了很多东西。”