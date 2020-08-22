SuperM新歌《100》获《福布斯》等美媒好评

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SuperM新歌《100》发行后，获得美国当地多个知名媒体关注。

美国著名经济杂志《福布斯（Forbes）》在其网站中刊登了有关《100》的报道，在标题为“SuperM全新单曲《100》开启了韩国的第二个时代”的文章中评价称：“《100》在3分半的时间里，似乎注入了比常人1年所消耗的还要多的能量，仿佛是让人立刻充满活力的肾上腺素。”

文章介绍歌曲称：“SuperM的说唱部分于演唱部分形成了梦幻般的组合，让整首歌停下来行云流水。同时，《100》的‘颜值’也和歌曲完全同步，让听者的情绪一刻也不会松懈。”

此外，美国著名音乐杂志《滚石（Rolling Stone）》也专门介绍了《100》称：“歌曲让人听来就像踩住离合直奔速度巅峰，SuperM也通过歌曲展现了超强的说唱及演唱实力。”

Billboard也盛赞SuperM称：“因为K-POP超级组合SuperM，让这个夏天更加火热。”之后，还介绍了SuperM举行的在线演唱会。

SuperM从本月20日起，通过YouTube SuperM频道等网络平台推出“SuperM THE STAGE”，陆续呈献新歌《100》的精彩舞台。