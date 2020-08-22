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高温酷暑，天气闷热，稍不注意就会产生暑湿症状。瓜类大多能清热化湿，又清淡可口，是适合夏季降温防暑的好食物，有些瓜外用还能处理皮肤上的小毛病。因此，民间自古便有“热天两块瓜，药物不用抓”之说。

首先，南瓜补中益气健脾胃，夏天气温高，甜食不宜多吃，否则易损伤脾胃，但南瓜例外，它甜而不腻，而且还有一个拿手本领，护胃。气虚、脾虚、大便不正常者都适用。南瓜有补中益气、清热解毒的功效，可以调治脾虚气弱，营养不良，舒缓紧张情绪，对抗抑郁。南瓜炒、蒸皆可，还可做成南瓜饭、疙瘩汤。需注意，南瓜不能吃太多，每周一至两次为宜，也不要和羊肉等大热食物一起吃。

另外，丝瓜平痰喘、能美白。丝瓜性寒、味甘、入肝、胃经，具有消暑利肠、祛风化痰、凉血解毒的功效。如出现痰喘咳嗽、乳汁不通、热病烦渴等症状，也可试试用丝瓜来辅助治疗。此外，丝瓜还含有非常高的营养价值，富含维生素、矿物质、植物黏液、木糖胶等物质，全身都可入药。丝瓜水还被称为“美白水”，因为其富含维生素B和维生素C，其中前者可防止皮肤老化。

冬瓜清热解暑、增食欲。冬瓜味甘、性微寒，入肺、大小肠、膀胱经，能清热化痰、除烦止渴、降火解毒、利尿消肿。由于不含脂肪且含糖量较低，对糖尿病、心脑血管疾病、高血压等人群来说是个不错的选择。夏季天热，大便燥结、胃火过盛，还容易口臭，吃降火药劲太大，这时冬瓜就能派上大用场。吃法上有火腿烧冬瓜、海米烧冬瓜、冬瓜紫菜汤等。特别是冬瓜薏米煲老鸭汤，味美且祛湿效果好。

苦瓜清心开胃祛痱子。苦瓜味苦，入心、肝、脾、肺经，有清热解暑、清心除烦、益气解乏的作用。如出现暑热烦渴、身上长痱子等情况，都可以尝试在夏季餐单中加入苦瓜。苦瓜凉拌有助于清心开胃。但由于性寒凉，脾胃虚寒的人群应慎食。如给孩子祛痱子，可用苦瓜煮水。苦瓜对半切开，把白瓤连苦瓜籽挖出放入锅中，加300毫升清水，煮开后冷却到不烫手，取汁，将小毛巾浸入其中，拧到半干，轻轻擦拭长痱处即可。

西瓜清热解暑、治感冒。西瓜汁被称为“天生白虎汤”，是消暑佳品。而西瓜皮的消暑功效则更強大，既可凉拌做菜，又可晒干入药用以治疗暑热性疾病。

黄瓜清热解毒、祛痘痘。黄瓜性凉味甘，入肺、胃、大肠经，有清热利水、解毒消肿、生津止渴之功效，所以对患有心脏病，水肿病的人来说，多吃黄瓜大有裨益。此外，火气旺，脸上冒痘痘，早晚各喝一杯芦荟黄瓜汁有缓解作用。





（文中窍门来自褚*荣听友）