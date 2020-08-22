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以前韩国一线部队里很难见到女兵的身影，如今则大不相同，女兵和男兵一样被部署在各个主力部队。





韩国女兵的历史可以追溯到韩战期间，由于国军兵力极度短缺，1950年9月在临时首都釜山成立了“女子义勇军教育队”，由此，女兵在韩国国军历史上首次正式登场。1951年，女子义勇军教育队编入陆军总部的女兵科，1955年建立女军训练营，专门负责女兵训练。1970年女兵处升级为女军团，直到现在。





如今，韩国女兵的军衔按照军阶制度，没有士兵，只设士官级以上。由于不是义务兵制，凡是高中以上学历、身体健康的女性都能报考每年定期进行的女兵考试。据国防部的统计资料显示，截至2016年6月，韩国女兵超过1万人，共有10263人，其中陆军最多，有6915人，海军1264人、空军1694人、海军陆战队390人。在女兵军衔中，有2名将军、校官3924人、准士官24人、副士官5490人等，在全军军官中，女军官的比例为5.5%，这一占比如今已提升为7.8%。





在这70年的历史中，女兵取得了令人刮目相看的成就。早期，女兵的部署范围限于护士等医疗卫生与行政工作。而如今，韩国军队几乎所有领域均对女性开放。自90年代起，韩国开始按照男女统一兵种编制收编女兵，因此女军官的部署范围得到扩大。自1997年空军军官学校开始，三军军校先后取消了禁止女生入学的规定，迄今培养出很多杰出的女军官，比如2001年诞生首位女将军——国军护士军官学校校长梁承淑准将，2004年女军官开始在舰艇上服役，2005年亮相战斗机女飞行员，2006年出现首位海军陆战队女兵战斗部队指挥官，去年还诞生了首位女少将姜善永（音）担任陆军航空作战司令部司令官等，如今女兵在三军以及宪兵、护士、特工部队等所有兵种服务。





韩国军方认为女兵执行能力卓越，因此国防部计划截至2022年将女兵比例增加至8.8%。