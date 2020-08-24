BTS再创新纪录 新曲《Dynamite》荣登Spotify冠军宝座





防弹少年团的新曲《Dynamite》登顶全球最大的音乐流媒体服务平台Spotify的“全球50强”榜单。





Big Hit娱乐23日表示，防弹少年团凭借21日推出的新曲《Dynamite》首次登顶Spotify“全球50强”榜首。韩国歌手登顶Spotify “全球50强”尚属首次。此前，防弹少年团热曲《Boy With Luv》于去年4月在“全球50强”榜单名列第3。另外，《Dynamite》21日公开当天，在Spotify的全球串流数量达777万8950次，同样创下最高纪录。





《Dynamite》在全球范围的人气自公开第一天开始就已经爆发。21日发售之后（以22日上午8时为准）便登顶全球104个国家与地区的iTunes流行歌曲排行榜。不仅如此，《Dynamite》MV在公开24小时30分钟后，YouTube点击量也破1亿。





《Dynamite》是一首轻快的迪斯科曲风的歌曲，讲述了生活的珍贵与人生的特别，清凉的旋律、亲近海外歌迷的英文歌词等为身陷漫长疫情中的歌迷们带来了传递希望的治愈力量。





另外，防弹少年团24日下午1时公开EDM版与原声版《Dynamite》，同样备受关注。