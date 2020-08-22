K-pop大数据专家——韩国“Hanteo Global”公司

ⓒ HANTEO CHART

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们带领大家走进韩国“Hanteo Global”公司，这是一家从事音乐专辑销售数据相关工作的公司，他们可以根据K-pop方面的大数据创造新的价值。让我们与公司首席执行官郭永镐（音译：곽영호）先生一道聊一聊他们公司。





作为韩国“Hanteo Global”公司的母公司，“Hanteo Chart”公司推出了韩国唯一可以实时汇总专辑和音乐销量的音乐排行榜。为此，他们使用了自身的计算系统和公司成立以来收集的大约25年的数据。郭永镐先生于2016年下半年成为了韩国“Hanteo Global”公司的首席执行官，他希望将“Hanteo Chart”发展成为一个最受欢迎的音乐排行榜，该音乐排行榜受到了全球K-pop艺术家和歌迷的信赖。





在购买K-pop专辑之前，国内外的许多音乐迷都会确认其购买数据是否会反映在“Hanteo Chart”中，这表明粉丝对这个排行榜很有信心。韩国“Hanteo Global”公司推出的名为“Whosfan”的应用程序已成为K-pop市场中另一个有趣的话题。去年推出的“Whosfan”应用程序旨在让全球的K-pop粉丝相互交流并享受“Hanteo Chart”提供的各种服务，包括新闻、音乐、视频、图表和专辑购买确认等等。可以说，这是一个游乐区，来自世界各地的K-pop粉丝聚在一起欣赏并分享迷人多样的K-pop文化。





ⓒ HANTEO CHART

除了“Hanteo Chart”和“Whosfan”之外，韩国“Hanteo Global”公司还将其收集和分析K-pop大数据的技术应用于其他领域提供各种服务，例如专门针对K-pop的互联网新闻网站“Hanteo News”，基于K-pop内容的针对外国人的韩语教育服务“DICO Education”和全球K-pop的“DICO Entertainment”表演平台。“Hanteo News”以韩语、英语和西班牙语3种不同的语言对于世界各地的粉丝提供服务。





韩国“Hanteo Global”公司基于K-pop方面的大数据创造新的价值，他们的潜力和技术已经获得认可。在6月份的AI初创企业竞赛中，他们获得了大奖，击败了约100家竞争对手。就在取得这一成绩的5天前，他们还获得了韩国智能信息系统学会颁发的智能大奖。也就是说，韩国“Hanteo Global”公司在一周内连续赢得了两项大奖。现在，公司正在考虑将K-pop大数据用于流行文化以外的各个行业。





韩国“Hanteo Global”公司将继续推出高质量的内容和服务，这些内容和服务将让所有K-pop艺术家和全球粉丝获得满足感。我们希望韩国“Hanteo Global”公司能够进一步推动K-pop的全球流行趋势。