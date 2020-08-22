美中拉锯战及对韩国经济的影响

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新冠疫情正在呈现再次暴发的迹象，给全球经济蒙上了一层阴影。世界经济因为新冠疫情蔓延变得举步维艰，而美中两个超级大国的拉锯战更是让世界经济雪上加霜。8月17日，美国商务部宣布将对华为实施进一步制裁。严格的限制措施被视为阻止世界上几乎所有半导体公司与这家中国科技巨头进行贸易往来。今天，我们邀请到了韩国汉阳大学国际大学院的金光硕（音译：김광석）教授，与他共同聊一聊美中之间日益凸显的冲突及其对韩国经济的潜在影响。





美国再次对华为伸出制裁之手，将华为在全球21个国家的39家子公司列入出口管制实体名单。这次的限制措施使这些子公司很难再使用美国软件或技术所制造的芯片。换句话说，美国进一步限制了华为使用美国技术的权限。美国国务卿蓬佩奥表示，新制裁对保护美国国家安全和公民隐私是非常必要的。显然，美国希望阻止华为使用其电信设备和技术收集有关美国的数据，这样中国就不会在信息和数据方面拥有军事优势。在这种情况下，美国将其提升到了“国家安全”的层面。





新的制裁措施非常具体，以至于完全堵住了华为可能利用的任何漏洞。当华为芯片库存耗尽，华为将很难再维持第5代网络设备和智能手机领先制造商的地位。美国对这家中国公司施加了如此严厉的制裁，因为美国一直在5G网络的国际标准上与中国竞争，而这两个超级大国正在争夺全球技术霸权。在对华为实施新制裁之前，中国视频应用程序TikTok也引发了美中冲突。这款应用程序允许用户在15秒的短视频中讲述自己的故事。这款极为流行的社交媒体平台在全球范围内的下载量超过20亿次，仅在美国就下载了1.65亿次。





TikTok在全球约150个国家和地区拥有超过10亿用户，其中包括在美国的4000万用户。该视频程序由中国IT公司字节跳动（ByteDance）于2016年9月推出。TikTok和华为公司是中国技术崛起的象征，美国希望让它们退出美国市场，理由是需要保护美国公民的个人信息。美国军方使用该应用程序可能会将美国军队和个人信息的位置暴露给中国政府。这就是美国对中国社交媒体应用提出质疑的原因。





同时，特朗普在8月18日对外公布，美中贸易谈判已被推迟。先前原定美国和中国每6个月审查其第一阶段贸易协议的执行情况，该协定已于2月生效。两国的第一次高级别会议原定以视频会议的形式于8月15日举行，但已被无限期推迟。尽管两国在外交、安全、人权和知识产权等许多问题上发生了冲突，但第一阶段贸易协定在连接两国方面起到了桥梁作用。但是现在，特朗普还暗示废除与中国的贸易协议的可能性。





美中两国似乎都认为当下召开会议没有任何帮助和意义。特朗普继续对中国采取严厉措施，从他向TikTok施压，要求在9月15日前将其美国业务出售给一家美国公司等情况可以看出，美中双方都在继续采取措施，以在今后的谈判中占据上风。





特朗普还暗示可能会对另一家中国公司实施限制。有人猜测下一个目标可能是中国电子商务巨头阿里巴巴，因为他认为此举将使美国对中国发动攻势的象征意义最大化。但是，预计美国政府对中国公司的持续严厉打击不仅会给中国公司造成严重损失，也将给美国公司造成影响。





自新冠疫情暴发以来，美国官员在贸易和经济以及外交与安全方面对中国保持鹰派立场。他们对中国科技公司的攻击可能会持续到美国大选，但是美国持续的“抨击中国”可能会损害其科技公司的利益。例如，如果特朗普政府命令苹果删除TikTok和微信等中国应用程序，则中国的消费者不会再购买iPhone，而全球iPhone销量将下降25％至30％。从这一例子可以看出，使中国公司遭受损失的同时，美国可能会给自己的公司也造成打击。





那么，美国对华为的制裁将如何影响韩国公司呢？华为是韩国半导体的主要买家，但它也在全球智能手机市场上与韩国公司竞争。尽管某些行业可能很幸运能从美中冲突中受益，而其他行业却可能遭受损失，许多人士表示，韩国应该积极主动地应对未来市场可能发生的任何变化。





韩国应采取积极措施，以促进有前途的产业，例如远程学习、远程医疗、数字医疗和移动医疗的发展。韩国在集成不同功能的家用电器等融合产品方面已经领先于其他国家，可以充分利用其技术竞争力来取代那些中国的竞争对手。韩国对美国和中国的出口合计占韩国出口总额的近40％。由于世界上两个最大的经济体之间的激烈较量，韩国处于非常敏感的位置。韩国政府需要制定一项外交战略，寻求在两者之间的平衡，以使他们的霸权竞争不会给韩国经济造成严重打击。





由于美中在安全和经济方面都是韩国重要的合作伙伴，因此在两国之间不断加深的冲突中，韩国处在一个非常敏感的位置。预计美国将加大对韩国的施压，要求韩国加入反中竞争行列，因此韩国有必要在外交和经济方面提出更多战略对策。