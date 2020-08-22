Lee Tae-Hwan





职业：模特/演员

生日：1995年2月21日

出生地：首尔

身高：188cm

血型：AB型

学历：成均馆大学表演艺术系

出道：电视剧《放学后福不福》（2013）





李泰焕作为演员正式出道是通过加入韩国首个演员男团“5urprise”实现的。成为演员前，李泰焕曾是一名优秀的模特。他16岁时就已经开始了模特活动，当时也考进全国唯一一个拥有模特专业的翰林演艺艺术高中。

李泰焕高中在读时期便不断有来自YG、JYP、FNC等大型娱乐经纪公司的邀约，欲将其培养成为男团歌手出道，但李泰焕并未接受，而是选择成为一名演员，并在2013年拍摄了人生的首部电视剧《放学后福不福》出道。





代表作：

·电视剧：

《优雅的朋友们》（2020）

《触摸》（2020）

《农夫士官学校2》（2019）

《金秘书为何那样》（2018）

《我黄金光辉的人生》（2017）

《爸爸，我来伺候你》（2016）

《W两个世界》（2016）

《望夫成龙》（中国，2016）

《回来吧大叔》（2016）

《华政》（2015）

《傲慢与偏见》（2014）

《高校处世王》（2014）

《放学后福不福》（1、2季，2013～2014）

·电影：

《水色站》（2016）





主要获奖经历：

第6届亚洲模特奖颁奖典礼 新人模特奖（2011）