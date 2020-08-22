Lee Tae-Hwan

韩新冠疫情呈第二轮大流行趋势 政府加强防疫工作
2020-08-22
#明星档案 l 2020-08-25
职业：模特/演员
生日：1995年2月21日
出生地：首尔
身高：188cm
血型：AB型
学历：成均馆大学表演艺术系
出道：电视剧《放学后福不福》（2013）
李泰焕作为演员正式出道是通过加入韩国首个演员男团“5urprise”实现的。成为演员前，李泰焕曾是一名优秀的模特。他16岁时就已经开始了模特活动，当时也考进全国唯一一个拥有模特专业的翰林演艺艺术高中。
李泰焕高中在读时期便不断有来自YG、JYP、FNC等大型娱乐经纪公司的邀约，欲将其培养成为男团歌手出道，但李泰焕并未接受，而是选择成为一名演员，并在2013年拍摄了人生的首部电视剧《放学后福不福》出道。
代表作：
·电视剧：
《优雅的朋友们》（2020）
《触摸》（2020）
《农夫士官学校2》（2019）
《金秘书为何那样》（2018）
《我黄金光辉的人生》（2017）
《爸爸，我来伺候你》（2016）
《W两个世界》（2016）
《望夫成龙》（中国，2016）
《回来吧大叔》（2016）
《华政》（2015）
《傲慢与偏见》（2014）
《高校处世王》（2014）
《放学后福不福》（1、2季，2013～2014）
·电影：
《水色站》（2016）
主要获奖经历：
第6届亚洲模特奖颁奖典礼 新人模特奖（2011）
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