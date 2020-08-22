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“多吃些有营养的，要彻底休息。”

3个月前，也就是放暑假的时候，医生这么对阿哲说，这也意味着他的病已经很严重了。医生一边说你病成这样怎么还在工作，一边给他看X光片，片子上到处都是黑色阴影。阿哲的视线随着医生的手指移动，看着那些好像香烟烟雾的阴影，他突然感觉肺里很痒，大块的结核菌好像要从嗓子眼儿里冒出来，不由得干咳起来。





“좋은 것을 먹고 그리고 푹 쉬어야 합니다”

벌써 석달 전 그러니까 여름방학 전에 의사가 하던 말이다.

상당히 병이 진행됐다는 것이다.

이런데 어떻게 나와 다니느냐고 하며

창가에 비춰 보여주는 사진은 흠투성이었다.

그는 의사가 손끝으로 여기저기 지적하는 그 담배 연기 같은 흠을 보며

어쩐지 갑자기 폐가 근질근질 가려웠다.

이만큼씩이나 큰 결핵균들이 목구멍으로 꿈틀꿈틀 기어 올라오는 것 같아서

자꾸 헛기침을 했다.









阿哲已经有5天没有上班了。他对学校谎称是拉肚子。他不停地在咳血。









阿哲这次真的咳出了很多血，连脸都变紫了。妻子拿来了装药的纸袋子，阿哲摇了摇头，他是在说已经没用了。

“几号了？”

“24号。”

妻子看着他好像变得很长的脸……他又开始咳嗽了。

“要保留……”

“你说什么？”

“到明天...”

“到明天什么?”

“到明天……不要告诉他们我死了……”





철은 이번에야말로 정말 대량으로 각혈을 하였다.

금시 얼굴이 파래졌다.

아내는 약봉지를 펴 들었다. 철은 약간 머리를 흔들었다.

이제 소용없다는 뜻이었다.

“며칠이오?”

“24일이야요”

아내는 유난히 길어진 것 같은 그의 얼굴을 지켜보고 있었다.

또 기침을 했다.

“보류하우”

“뭐요?”

“낼까지는...”

“낼까지 뭐요?”

“낼까지는... 죽었다고 하지 마우”









阿哲得拿到那笔互助会会钱，但是从学校同事们的所作所为来看，如果他们知道阿哲因为肺结核死了，绝对不会把这笔钱交出来的，所以要推迟宣布死亡消息，真是令人无语的一种情况。这也让读者了解到，阿哲为了家人的生计多么地悲惨和无奈，而在这样的社会里，他又不得不这么做。小说《死亡保留》通过阿哲的遭遇描述了连死亡都不得不推迟通知的极具戏剧性的现实。









作者李范宣（이범선）， 平安南道新安州人（1920~1982）。1955年在《现代文学》上发表《暗票》（《암표》）后步入文坛。1961年获得第五届东仁文化奖等。