导演：赵圣熙

编剧：赵圣熙

主演：宋仲基/金泰梨/陈善圭/刘海镇/理查德•阿米蒂奇

类型：科幻

上映时间：2020.09.23（韩国）

其他片名：SPACE SWEEPERS





剧情概要：

2092年，地球已不再适合居住，于是在宇宙卫星轨道中开辟了人类第二家园UTS。为了钱可以做一切事情的飞行员泰浩（宋仲基饰），曾是宇宙海盗团首领的张船长（金泰梨饰），过去是黑帮头目、如今成为驾驶员的Tiger朴（陈善圭饰），拥有毕生一定要实现的梦想的捣蛋机器人（刘海镇配音），4人是清洁飞船“胜利号”的船员，以回收宇宙垃圾赚取金钱。在一次搜索事故飞船的过程中，他们发现了传说中的人形机器人超级杀伤武器，为了巨额利益，船员们开始了危险的交易。





幕后花絮：

《胜利号》是韩国首部宇宙科幻电影，成本高达240亿韩元，无论故事情节如何，这都将成为韩国影坛的划时代作品。电影卡司也极其强大，宋仲基时隔3年重返大荧幕，这也是他继《狼少年》后再次与赵圣熙导演合作，女主角则是由近年来的一线花旦金泰梨担当，另外，充满幽默感、演技一流的陈善圭，以及捣蛋机器人的配音刘海镇也都成为影片质量上的保证。同时，《霍比特人》中的“矮人王”理查德•阿米蒂奇也将惊喜现身影片，但具体角色片方一直保持神秘，只待观众在影院一探究竟。