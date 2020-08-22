《漫话国乐》 海女歌 / 噔愣打令 / 那那尼打令





济州岛是韩国最大的岛屿，风光独特、景色宜人，不仅素有“韩国的夏威夷”之美誉，还因风多、石头多、女人多而被冠以“三多岛”的称号。





济州岛女人多主要是因为这里四面环海，居民大多从事渔业，而出海捕鱼的几乎都是男人，加上待在船上长时间捕鱼风险高，丧生几率也高，因此女人就比男人多了。其实不仅仅是济州岛，在海边地区靠捕鱼谋生的渔村这种现象也很常见，那为什么人们特别强调济州岛女人多呢？这是因为古时候是以男人为主的社会，女人的生活圈则局限于房舍与田地，无论是贵族，还是普通老百姓，女人外出时都受到严格的限制，但济州岛的情况就大不相同了，由于男人长期在外，女人不得不代替出海捕鱼的丈夫潜水打鱼或干农活儿来维持生计，因此，当地女人出门远比其他地区自由得多。从这一点来看，“女人多”可能指的是从事经济活动的女人多。





在济州岛的特殊环境下，也诞生了海女这种独特的职业。海女以潜海捕捞的鲍鱼、海参等珍贵的海产品来维持生计、供养子女。海女独立工作的能力很强，且吃苦耐劳，捕捞方式也很环保。令人感到欣慰的是，独特的海女文化传承至今，2016年还被列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产名录》。





《海女歌》是一首耳熟能详的济州民谣，是海女们在船上划桨时唱的劳动谣。其实古时候的人对于大海是非常有畏惧心的，所以古人常说：“乘船出海，船板下即阴间”。海女每次在船上或潜入海底随时都有可能处于生死边缘，但她们怀抱希望，为了消除未知的恐惧，高亢而欢快地齐声唱歌。时至如今，《海女歌》也留下了许多种版本，给人们带来兴致与快乐。

{音乐1：济州民谣《海女歌》/ Souleum}





古时候，凡事男女有别，不仅干活儿有男女之分，游戏也是男女有别的。全罗道地区的民谣《噔愣打令》是一首妇女们齐唱的劳动谣，唱这首歌时通常边击鼓、边唱歌。这种鼓不是传统乐器，而是一种生活中的自制乐器，叫水鼓，是将水瓢扣在盛水的水罐里的，用手掌击鼓发出噔愣的声响，用树枝敲打会发出比较尖锐的声音，类似用鼓槌敲长鼓的声音。还有一种水鼓是用弹棉花的绷弓敲鼓的。以前，村里的妇女们经常聚在一起弹棉花或做针线活儿，累了就歇一会儿，这时会把水瓢等家里的生活器皿或劳动用具拿出来当乐器助兴并尽情地唱歌玩乐。这首歌的复歌部分反复唱“噔愣哎噔”等水鼓的声响，因此取名为《噔愣打令》。





《噔愣打令》委婉地描写了诉苦婆家生活的艰辛与渴望一身漂亮着装出去游玩的心境。唱歌时，轮流唱一小节，其余的人接着唱复歌部分。妇女们通过击鼓唱歌，尽情发泄，玩个痛快，这不仅有助于消愁解闷，还给单调无趣的生活注入了活力。

{音乐2：全罗南道海南郡民谣《噔愣打令》/朴桂信（音）等人}





《那那尼打令》也是妇女们一起边击鼓、边唱歌的劳动谣。严格说来，海边地区的妇女会更辛苦，除了家务与农活儿，为了贴补家用，还得赶上退潮时分去敲生蚝与蛤蜊。不仅如此，还要天天忧心忡忡地盼望久违的丈夫能安然无恙地回家。或许是生活带来的的压力很大，海边地区的妇女们一玩就会玩得尽兴、玩得痛快。有趣的是，《那那尼打令》虽然诙谐地描写了爱与离别以及婆家生活的艰辛，可歌词中“哎呦、好哇”等助兴叹语与复歌的“眼前是名山，怎么还不赶紧去游玩呢？”却表现出妇女们心中的兴致与热情。

{音乐3：仁川民谣《那那尼打令》/ 车永女等人}