北韩国务委员会委员长金正恩将部分统治权委托给周边人士

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韩国国家情报院20日表示，北韩国务委员会委员长金正恩将部分统治权委托给其胞妹、劳动党中央委员会第一副部长金与正等周边人士。由于金与正已掌管韩国和美国事务等参与北韩全盘国政事务，因此她在北韩的地位与形象将进一步得到提升。韩国国家情报院虽然认定金与正已成为北韩政权的第二号人物，但也表示金与正并非以政权接班人身份统治北韩。





最高领导人将部分统治权委托给他人，这在北韩是前所未有的事情。近来，金与正掌管韩国和美国事务等参与北韩全盘国政事务，并将其过程和结果呈报给金正恩委员长，但是韩国国家情报院表示，金正恩委员长并非因健康出现严重问题或其地位发生动摇而为指定接班人进行准备。据悉，金正恩委员长还将部分权限移交给劳动党中央军事委员会部长崔富日和内阁总理金德勋、劳动党副委员长朴凤柱等人。这意味着北韩的统治体系正在发生变化。在一人独裁体制下的北韩，最高领导人的地位高于劳动党，且北韩最高领导人从未将部分权限移交给他人。因此，金正恩委员长将部分统治权委托给周边人士是令人难以想象的事情。





韩国国会情报委员会以非公开方式听取国情院报告后，朝野干事在新闻发布会上表示金正恩委员长将部分统治权委托给周边人士而引起渲然大波。对此，有记者提问，北韩是否出现异常动向、金正恩委员长的健康是否出现问题。其实，北韩媒体并没有说金正恩委员长要将部分权限移交给周边人士，而是韩国国家情报院这样作出分析的。与其说是金正恩委员长将部分统治权委托给周边人士，不如将其解析为金正恩委员长让周边人士分担角色，发挥各自专长。韩国国会情报委员会在野党干事、未来统合党议员河泰庆认为，金正恩委员长将部分权限移交给周边人士的最大原因在于缓解因多年来统治国家而承受的压力。专家们也认为如此，并表示金正恩委员长为消除压力酗酒、抽烟、暴饮暴食，致使健康出现问题。金正恩委员长要对所有国政问题做出定夺并担负其责任，因此过去9年来承受相当的压力。在此情况下，酗酒、抽烟、暴饮暴食使金正恩委员长的健康状况亮起红灯。此外，金正恩委员长的家族病史也不容忽视，因此金正恩委员长有可能为静心休养而将部分权限移交给周边人士。





有分析认为，金正恩委员长将部分权限移交给周边人士的另一原因在于北韩居民的生活日趋窘迫。韩国国会情报委员会执政党干事、共同民主党议员金炳基表示，北韩为应对新冠疫情长时间封锁国境，外汇短缺日益加剧，经济陷入严重困境。因此金正恩委员长将部分权限移交给周边人士还具有政策失败时减轻其责任的意图。8月19日，北韩举行劳动党中央委员会全体会议，承认国家经济发展5年规划以失败告终，并决定于明年1月召开劳动党第8次代表大会，制定新的国家经济发展计划。在北韩的领袖体制下，必须超额完成领袖的指示，且领袖绝不会撤回指示，但是在国家经济发展5年规划中设定的经济指标未能达标，且今年深受新冠疫情和水灾、台风等自然灾害之苦，北韩经济变得更加窘迫，因此金正恩委员长试图分散其经济政策失败的责任。尽管如此，政策失败的最终责任在于金正恩委员长本人，且金正恩委员长承认国家经济发展5年规划以失败告终。对此，专家认为金正恩委员长的权力已得到确切巩固。





北韩国务委员会委员长金正恩将部分权限移交给周边人士意味着金正恩委员长信任这些人士，并以此表露出他对国政运营充满自信。此外，金正恩委员长与其祖父、已故北韩国家主席金日成和其父亲、已故北韩国防委员会委员长金正日不同，试图以劳动党为中心，塑造正常国家的形象。特别值得一提的是，北韩在最近召开的劳动党政治局会议上选举金德勋和李炳哲为党中央委员会政治局常务委员，将过去由3人构成的劳动党中央委员会政治局常务委员会增加至5人。





目前，金正恩委员长的权力已得到确切巩固，即使将党政军部分权限移交给周边人士，也不会对自身的权力构成威胁。今年6月初开始，北韩以劳动党中央委员会第一副部长金与正的名义发表声明，并公开开城南北共同联络事务所大楼爆破场面，但这不是金与正一人独断独行的，也就是说，金正恩委员长让金与正扮黑脸，自身则退居幕后，必要时出面扮白脸。由此可见，金正恩委员长在北韩的地位可以说非常稳固。过去，北韩由最高领导人一人作出所有判断，但是金正恩委员长将部分权限移交给周边人士后，北韩或将走向正常国家的道路，这可以说是很好的现象。





8月25日，韩国统一部长官李仁荣就北韩国务委员会委员长金正恩将部分权限移交给周边人士一事表示，北韩正从一人统治体制转变为以劳动党为中心的统治形态，因此在对韩关系上也会出现相当的变化。今年6月，北韩劳动党中央委员会第一副部长金与正发表个人名义的对韩讲话加剧韩半岛紧张局势后，金正恩委员长决定保留对韩军事行动计划而化险为夷。那么，金正恩委员长将部分权限移交给周边人士将给南北韩关系带来何种影响呢？这将给南北韩关系带来积极影响。过去，美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩通过自上而下的方式谋求解决北韩核问题，但是目前处于胶着状态。如果金正恩委员长将相关权限移交给周边人士，那么今后重启的美北无核化协商或许有可能取得进展。而在韩国的立场上，负责外交事务的外交部和负责经济事务的企划财政部以及负责南北韩事务的统一部可通过相关工作会谈促进南北韩交流合作等，积极改善南北韩关系。总之，北韩走向正常国家将有利于改善南北韩关系。





如果北韩摆脱一人独裁体制，走上正常国家的道路，国际社会将会改变对北韩的认识，并有利于改善南北韩关系。因此，韩国政府必须密切关注北韩政权走势，积极制定与之相应的对策方案。