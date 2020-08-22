特朗普与拜登正式提名为总统候选人 美大选进入倒计时

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美国总统特朗普与美国前副总统拜登分别在共和党和民主党全党大会上被正式提名为总统选举候选人，为期71天的竞选活动也正式拉开帷幕。





除贸易保护、对华强硬路线等极少数政见外，两名候选人的政策几乎可以说是“极端对立”，预计此次选举结果将对全世界和韩国的未来造成巨大影响。共和党维持4年前的政策基调不变，明确表示现有政策不会发生变化。特朗普公开了连任后将重点推进的政策课题，将维持基于其此前提出的“美国优先主义”的“新孤立主义”政策，提倡加强贸易保护、创造美国的就业岗位。在“美国优先主义”外交政策中，特朗普明确指出将停止无休止的战争、撤回军队，并要求同盟支付公平的费用。拜登的外交安全政策则与特朗普截然相反，他提倡结束“美国优先主义”、重振美国的全球领导地位。在此基调上，拜登提出重振外交、重建同盟等具体措施。另外，拜登认为特朗普主导的国际机构退出行动削弱了美国的影响力，一旦当选将重新加入世界卫生组织、巴黎气候协定等。不过特朗普和拜登均表示将保护美国劳动者，贸易保护主义或将延续。二人还均对中国的不公平贸易行为提出谴责，阐明将采取对华强硬路线。





最引人关注的是美国的同盟政策。特朗普指责北约、德国、日本、韩国等同盟国在安保问题上“搭便车”，强调同盟应公平分担费用，因此韩国不得不大幅上调防卫费分担额，甚至还需每年面对美国要求大幅上调费用的施压，相关谈判困难重重。拜登则批判特朗普轻视同盟，导致美国在国际社会的信誉度下滑。拜登强调，美国作为国际秩序的守护者，应通过多边合作加强美国的角色、解决全球性问题。为此，拜登表示，若能成功当选，将向包括北约在内的同盟国宣布美国的回归，重建同盟。由于特朗普持续强调撤回美军、公平分担防卫费，若其成功连任，韩国将面临更大的压迫。有分析认为，虽然目前来看美国主要考虑撤回中东等地区的驻军，但是根据情况变化，驻韩美军缩减也有可能成为现实。





对北政策也是关注焦点之一。特朗普多次强调自身与金正恩的友好关系，偏好“从上至下”的解决方式。但是拜登则坚持奥巴马政府时期的“战略性忍耐”，认为即使展开谈判，也需从工作磋商开始，走常规程序。因此若特朗普连任，美北首脑会谈举行的可能性将大增。若拜登当选，短期内北韩核问题的僵局极有可能持续。