金正恩向部分亲信下放权力

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据韩国国会情报委员会朝野干事透露，韩国国家情报院在情报委员会闭门工作报告会议中表示，北韩国务委员长金正恩向其胞妹、劳动党第一副部长金与正等部分亲信下放部分权力。





国家情报院表示，金正恩依然行使最高绝对权力，但较过去有所下放。国情院还指出，虽然金与正是实际上的二把手，但金正恩此举并非指定继承人或由继承人治理。另外，金正恩并非仅向金与正一人下放权力。金与正在对韩、对美工作方面被授予全面广泛的权力，国务委员会副委员长兼劳动党副委员长朴凤柱、内阁总理金德勋则在经济方面获授部分权力。此外，在军事领域，劳动党军政指导部部长崔富日、劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲等获授部分权力。国情院认为金正恩此举的原因有二。首先是执政压力，金正恩已执政9年，此举是为减轻其执政压力。第二是为了规避政策失败造成的风险，即金正恩可将责任推卸给获授权者。国情院分析指出，从根本上来说，这体现出金正恩执政9年以来积累的信心。





国情院还表示，北韩在对美问题上采取软硬兼施的态度，在加强核战争遏制力的同时组建对美谈判队伍。国情院还汇报称，北韩宁边5兆瓦级核反应堆已停运，没有捕捉到再处理设施启动的迹象。另外，北韩军夏季训练量减少25%-65%。丰溪里核试验场、东仓里导弹发射场没有出现异常动向，而在新浦造船厂持续捕捉到潜艇和水下发射设备的动向。









韩国国防部长官郑景斗也就相关情况作出了类似分析。郑景斗在国会国防委员会会议上回答金与正是否实际掌控了北韩核心权力机构组织指导部的提问时表示，目前认为如此。不过他也表示，金正恩是北韩党、政、军唯一领导人这一体系并无变化。对于金与正有可能撕毁南北军事协议、进行局部军事挑衅的观点，郑景斗表示并未发现异常动向。他还表示，对采取何种军事措施应对挑衅已有想法。