韩中建交28周年 两国关系实现飞跃性发展

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本月24日，韩中两国迎来建交28周年。建交后，两国关系在政治、经济、社会、文化等所有领域均实现了飞跃性发展，取得了贸易规模增长40倍等成果，并互为关系最密切的邻国之一。





1992年8月24日，前韩国外务长官李相玉同前中国外交部部长钱其琛在北京发表包含6项条款的《大韩民国与中华人民共和国关于建立外交关系的联合声明》，两国正式建交。





建交前，由于中国派遣志愿军参加了1950年爆发的韩国战争，两国长期保持着“敌对关系”。处于断绝状态的两国关系从上世纪70年代起因经由第三国的间接贸易而逐渐松动。1983年5月，中国的一架民航客机遭劫持，被迫在韩国降落，促成了两国政府有关人士的初次会面。此后，两国政府人士会晤范围逐步扩大。与此同时，体育为两国关系提供了重要的发展契机。中国派遣大规模运动员代表团参加了1986年首尔亚运会和1988年首尔奥运会。韩国也派遣了大规模运动员代表团参加了1990年北京亚运会。1990年，两国互建可履行部分领事功能的贸易代表处，距离建交仅一步之遥。1992年韩中正式发布建交联合声明。由此，韩国承认中华人民共和国是中国的唯一合法政府，并与台湾断交。





韩中关系在建交后实现了飞跃性发展。两国在政治、经济、社会、文化等所有领域展开了活跃的交流，贸易规模增长尤为迅速。两国贸易规模在1992年建交当时仅为63.8亿美元，至2019年已达到2434亿美元，增长约38倍。贸易领域的井喷式增长为两国带来了双赢的结果，韩国通过中间材料、资本商品等出口助力中国高速发展。中国也成为了韩国出口的最前线，2019年中国在韩国总体贸易规模中的占比高达25%。随着韩流在中国盛行，两国国民间的亲近感也迅速提升。截至去年，往返于两国之间的航班多达每周2000次，两国民间交流之活跃由此可见一斑。





不过最近韩中关系遭遇难题，两国正摸索新的发展方向。受韩国部署“萨德”的影响，中国实行以禁止韩流和韩国旅游为主的限韩令。进入今年以来，新冠疫情的扩散导致两国交流骤减。由于从战略角度来看，韩中两国互相不可或缺，预计两国将克服此类暂时性困难。本月21日至22日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪访韩，并同韩国国家安保室长徐薰在釜山就中国国家主席习近平访韩等事宜进行磋商，预计这将成为韩中关系的转机。