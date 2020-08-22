从汉江到长江的28年奇迹

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：金旭 (韩国建国大学校国际通商专业教授）





8月24日是韩中建交28年的日子。在近30年的时间里，两国通过活跃的交流，成为相互之间最重要的经济合作伙伴。本期节目有请建国大学教授兼经济学专家金旭，介绍一下韩中交流28年的业绩，以及他近期翻译出版的新书《韩国关税法》。









南：您好！首先请你给大家介绍一下自己好吗？

金：大家好！我是韩国建国大学国际通商专业的教授金旭。很高兴参加此次节目！我是在中国国内从事多年的金融工作后，在韩国首尔大学攻读经济学博士学位，在韩国高校工作至今已经有8年了。现在主要从事教学和研究工作。主要研究范围是区域经济、国际贸易、国际金融、技术经济等领域。

南：能介绍一下建国大学吗？让想来留学的听友们做个参考。

金：建国大学作为位于首尔市内的主要大学之一，综合排名为第14位。我们有不少优秀的专业，学校起步是从农林畜产专业开始的，这方面在韩国是首屈一指。其次，我们学校的影视专业也十分突出，不仅培养出了著名电影导演，而且大家熟悉的李敏浩、李多海、李钟硕等等很多大名鼎鼎的“韩流明星”都是我们建国大学的学生。大家在留学选择学校的时候可以做个参考。

南：作为来自中国的经济学者，能谈谈您对韩中建交28年来的经济交流的感受吗？

金：我认为我们两国28年来的交流是个“奇迹”。一般两个国家建交之后至少需要10年互相了解的时间，而两国不到30年就成了经济上不可分割的共同体了。韩国这样一个小国，居然能够成为中国的第三大贸易伙伴国、第一大进口来源国和第三大出口对象国。除了“奇迹”这个词以外我无法去形容。









南：这几年韩中经济受到一些意想不到的情况的影响，首先是萨德，现在又遇见的疫情，您觉得两国该怎样去克服困难继续携手共筑未来呢？

金：28年来两国的交流取得许多成绩，也经历了起伏，这些都是交流过程中很自然的现象。但是即便在危机之中，两国反而显现出更加深厚的友好。新冠疫情爆发，在中国抗击疫情的艰难时刻，韩国政府和各界人士伸出了援助之手，韩国驻华大使馆悬挂“中国的困难就是我们的困难”横幅，表达对中国抗疫的支持。韩国大学也纷纷挂出“武汉加油，中国加油！”的横幅，表示愿意和中国留学生站在一起，共同声援中国疫情防控阻击战。韩国最高大楼乐天世界塔也为中国点亮，用灯光打出“武汉加油”等字样。韩国机构、企业以及普通百姓纷纷通过中国驻韩国大使馆向中国捐款捐物。两国依靠自身优势迅速控制疫情，并开通“企业人快速通道”，帮助企业在疫情之间保持顺利经营。

南：听说您最近翻译了一本书，能介绍一下吗？

金：本次我与中国国内学者们一起翻译出版了《韩国关税法》。经贸合作关税是很重要的部分。中韩两国在经济结构上都倾向自由贸易政策，中国还尚未出台“关税法”，而韩国在关税法的制定上具有丰富的经验，希望能带动中国关税法的制定，方便两国企业和个人的经贸交流，让大家有法可依。（图片来自嘉宾）