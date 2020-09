CRAVITY发行第二张专辑回归

ⓒ STARSHIP ENT

男团CRAVITY本月24日发行出道后的第二张专辑宣布回归。

CRAVITY今年4月发行了首张EP《HIDEOUT: REMEMBER WHO WE ARE – SEASON 1.》正式出道,出道专辑成为了GAON“2020上半年专辑榜”的20强,展现了CRAVITY的超级人气。在新专辑发行当天举行的showcase中,成员们介绍专辑称:“一出道就能获得如此厚爱,我们非常感谢大家。我们会一直保持谦逊、努力。新专辑也是为了回答大家的期待而用心准备的。”

新专辑《HIDEOUT:THE NEW DAY WE STEP INTO - SEASON 2.》共收录了7首歌曲。CRAVITY的出道专辑讲述的是充满热情朝前出发,但却也产生了不安感的内容,而新专辑则是与歌迷分享成长的心情,再次强调如盛夏及冲天绽放的烟花一般的热情。

新专辑主打歌也贴合专辑主题,命名为《Flame》。歌曲将CRAVITY的热情比喻为冲破界限腾空绽放的烟花,成员们介绍歌曲称:“歌曲和‘变化’一词十分贴合。我们挑战了全新的音乐概念,有了变化,也有得到了进化。歌曲的舞蹈也有着层层变化,表现出了梦幻、力量感、热情、性感等等。”成员们对此次回归也充满了信心,表示为了回归进行了大量练习,并希望能被歌迷认可,获得“PERFORVITY(Performance+CRAVITY)”的称号。

除了主打歌外,新专辑还收录了歌唱信任的Medium Pop《Believer》,融入了Disco和Ghetto Funk风格的《Ohh Ahh》,展现CRAVITY世界观的《Realize》,给人带来清凉畅快的《热气球》,充满夏日旅行的心动感觉的《Sunrise》,以隐喻歌词内容给人带来深刻印象的《呼吸(Breathing)》等歌曲。成员朴世琳和马莳权参与以CRAVITY诞生为背景的《Believer》和《Realize》两首歌曲的创作。他们表示:“在练习生时期就学习了很多说唱创作的知识,没想到很快就有了这样的创作机会。今后也会更加努力,写出更多的好作品。”