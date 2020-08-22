“X1后时代”金曜汉发行个人单曲 将加入全新男团出道

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金曜汉日前发行首张数字单曲专辑《NO MORE》，重回歌迷身边。

金曜汉首支个人数字单曲《No More》发行于25日，这也是金曜汉结束X1活动后发行的首个音乐作品。此前，金曜汉凭超高人气，参与了多档综艺节目的录制，并获得了不错反响。金曜汉一直希望能够进行SOLO活动，此次数字单曲的发行，也让他实现了这一梦想。

新歌《No More》是一首旋律轻快的歌曲，歌词内容是唱给不好意思向喜欢的人表白而陷入单恋苦恼的人。歌曲由Zion.T为金曜汉量身打造，全面展现出金曜汉的声音特质以及演唱实力。金曜汉也亲自参与了填词。

此外，金曜汉的首个照片写真集“One day after another 24/7”也于31日线上线下同时发售。

金曜汉此次SOLO活动结束后，将会加入新人男团WEi（郑大贤、金东汉、刘勇河、姜锡华、金俊抒、金曜汉）进行活动。目前，WEi每周都会YouTube中更新出道准备网综《OUI GO UP》。不久前更新的全新一期节目中，成员刘勇河、金俊抒在节目中正式亮相。