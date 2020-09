OH MY GIRL成员YooA即将发行首张SOLO专辑

ⓒ YONHAP News

OH MY GIRL成员YooA(柳諟我)出道5年后,将展开SOLO活动。

YooA经纪公司WM娱乐日前公布了上述消息。YooA将于9月7日发行首张EP,正式开启个人演艺活动。这也是YooA 2015年随OH MY GIRL出道后发行的第一张SOLO作品,同时也是组合中第一个SOLO出道的成员。

OH MY GIRL于2015年4月发行首张EP《OH MY GIRL》出道,至今为歌迷带来了《烟火游戏》、《秘密庭园》、《第五个季节》等多首人气歌曲。今年4月发行的第七张EP《NONSTOP》更是获得了空前成功,同名主打歌《Nonstop》不仅在打歌节目中频繁夺冠,而且曾在音源榜中长期保持第一,创造了OH MY GIRL出道以来的最好成绩。同时,非主打歌《Dolphin》也成功逆袭,目前依旧是各榜单热门歌曲。

成员YooA出道后,除了在音乐上表现十分突出外,在多个综艺节目中也展现出超高的综艺感。去年OH MY GIRL在女团竞演节目《QUEENDOM》中也表现出色,YooA也通过节目展现出了自己扎实的演唱和表演实力,因此此次SOLO发展也让歌迷无比期待。