BoA举行线上直播 与歌迷共同纪念出道20周年

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被冠以“亚洲之星”、“韩流进军海外先驱者”等华丽称号的BoA，本月25日迎来了出道20周年。BoA通过线上直播的方式，与粉丝们共同回顾了20年来的音乐历程。

BoA 2000年8于25日发行首张专辑《ID； Peace B》正式出道。BoA在20年后的8月25日在自己的社交媒体账号中感慨道：“因为喜欢唱歌、跳舞而开始了这一切，就好像是昨天的事，一转眼过了20年，真是光阴似箭。”

BoA表示：“小时侯只是觉得一切都很新奇，也有想过这些幸福究竟会持续到何时，凭借对音乐的喜爱、对舞台的喜爱、还有对我们粉丝的感恩之心一路走来，一晃就过了20年光阴。”

当天晚上8点25分，BoA也进行了出道20周年纪念线上直播，与歌迷共同回顾20年的音乐历程，也分享了未来的演艺计划。

BoA在直播中表示，不久前看了一段记录自己出道至今的YouTube视频，感慨自己当时真的非常努力、非常辛苦，她说：“很感谢当时的我，也觉得很愧疚。当然，如果没有当时的那个小姑娘，也不会有现在的自己啦。”

在直播中也公布了网友评选的BoA出道以来的金曲，最受大众喜爱的歌曲是BoA的原创作品《Only One》。这也是BoA的原创歌曲首次作为专辑主打歌发行，她也直言《Only One》对自己来说意义重大。

BoA表示，原本为纪念出道20周年，准备举行演唱会，但由于近来的特殊情况，只好作罢。但尤其参与制作的第十张个人专辑正在有条不紊地准备之中，BoA也在直播中表示，希望歌迷能够多多期待。