Red Velvet - IRENE & SEULGI将通过《Level Up Project外传》再次回归

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Red Velvet - IRENE & SEULGI的网综《Level Up Project》不久前结束，引发歌迷不舍，因此将再推出《Level Up Project外传》。

即将于9月2日首播的《Level Up Project外传》将纪录Irene和涩琪两位成员的小分队活动的幕后花絮，同时还将公开两人特别的治愈露营故事。

Red Velvet - IRENE & SEULGI通过不久前发行的首张小分队专辑主打歌《Monster》以及后续回归歌曲《Naughty》，俘获了无数歌迷的心。活动时推出的12集网综《Level Up Project》也于12日在歌迷的关注之下完美收官。

应歌迷的要求，Irene和涩琪为弥补歌迷的遗憾，于是决定推出《Level Up Project外传》。节目预告片在26日曝光后，也引发大批歌迷点赞。

在新节目中，将会公开Red Velvet - IRENE & SEULGI小分队活动中的多彩的花絮故事。由于Irene和涩琪是Red Velvet第一个小分队的成员，因此小分队出道前的准备、活动时的花絮等幕后故事让歌迷十分好奇。

同时，节目中Irene和涩琪还将驾驶露营车走进大自然，来一场治愈满满的露营。预告片中也公开了两人的烤肉派对和泡泡大战等场面，充满了欢乐的氛围。

《Level Up Project外传》将于9月2日11点（韩国）通过wavve视频平台首播。