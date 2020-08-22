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韩国经过自古朝鲜至朝鲜王朝等朝代，5000年的悠久历史与灿烂的古代文明为韩民族留下了极其丰富的文化遗产，因此韩国的博物馆也较多。目前，韩国全国共有300多家国立、公立博物馆，其中20多家由政府出资经营。其中最具代表性的是2005年迁至首尔龙山的国立中央博物馆。





作为国立博物馆，国立中央博物馆占地面积为30.7万平方米，总建筑面积为5万平方米，是地下1层、地上6层的现代式建筑，由展示考古、历史、美术、捐赠、亚洲等各领域文物的常设展馆、企划展馆、儿童博物馆、户外展示场等组成。目前，国立中央博物馆内收藏着22万件珍贵的文物，在举办企划展等海内外展览的同时，还致力于文物发掘、文物收集与保存、调查研究、发行学术资料、国际交流和开展移动博物馆、亲子体验活动、残疾人活动、社会教育活动等丰富多样的事业。国立中央博物馆既是一个活生生的教育现场，也是一个环保型文化空间。尤其是2010年在首尔举行G20首尔金融峰会期间，各国首脑夫人参观博物馆，也使其成为韩国代表性的旅游景点。





另外，国立中央博物馆为了方便外国游客，还提供常设讲解、讲解预约与智能策展人等服务。现场报名的常设讲解提供汉语、英语、日语、法语4种语言服务。讲解预约则通过电话或官网提前一天预约。智能策展人以每次10人为对象，参观者使用博物馆提供的平板电脑，边看、边听讲解。





在韩国，除了国立博物馆以及历史、自然史博物馆以外，还有很多高校运营的博物馆与私立博物馆。私立博物馆以主题博物馆居多，如泡菜、货币、传统家具、刺绣、警察、名人、民画、传统结艺、韩服、锁具、汉阳都城、天主教殉教者、纤维、足球、邮票、韩文等博物馆都是收藏珍贵文物的特色博物馆。