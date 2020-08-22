虚拟穿戴技术“先行者”——韩国“Deepixel”公司

ⓒ Deepixel

韩国企业通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Deepixel”公司，这是一家基于先进的计算机视觉技术的虚拟试戴服务提供商。我们将与公司首席执行官李载勋（音译：이제훈）先生一道聊一聊他们公司。





在虚拟穿戴技术中，珠宝试戴是特别具有挑战性的，这是因为有必要精确地识别诸如耳朵和手指等身体部位。李载勋先生拥有博士学位，在美国佐治亚理工学院从事对象跟踪技术的研究，并在韩国一家大公司的研究所从事图像处理算法研究。韩国“Deepixel”公司的安全技术可确定人体或物体的细部轮廓。通过进一步开发该技术，他们创建了一个虚拟的试戴解决方案，能够识别被头发覆盖的耳朵的确切位置，从而为客户提供身临其境的试戴体验。





凭借高超的技术，韩国“Deepixel”公司已从韩国最大的门户网站运营商Naver和韩国技术保证基金吸引了投资，从而吸引了业界的特别关注。今年5月，该公司推出了名为“Style AR”的基于AI技术的虚拟珠宝试戴服务。使用此服务，客户实际上可以在网上购买珠宝产品之前先试戴。线上购物的消费者可以逐个试戴不同的珠宝，以观察它们是否与面部形状或肤色相称，并可以判断其实际大小。而参考之前的购买数据，消费者还可以收到一些适合的产品推荐。消费者可以享受令人满意的个性化购物体验，而购物中心运营商可以放心地鼓励消费者购买产品并降低退货率。在新冠疫情时代，人们避免面对面消费，这种个性化服务受到消费者的广泛好评。





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“Style AR”的另一个优点是，它不仅可以在计算机运行，智能手机用户也可以实时使用这个虚拟试戴服务，而不会出现滞后或延迟的情况。但是，开发该技术并不容易，收集具有不同形状的面部和手的照片并从中获取数据非常具有挑战性。此外，韩国“Deepixel”公司在保守的国内珠宝市场上也面临着高准入门槛等挑战。





韩国“Deepixel”公司计划将其虚拟服务从珠宝领域扩展到美甲和手表领域。消费者可以尝试任意数量的产品，而不必在意线下商店销售人员的态度。在不久的将来，我们可能会完全享受这样的购物体验。





新冠疫情的长时间持续加速了无接触消费模式的发展，韩国“Deepixel”公司提供了虚拟试戴服务，这对消费者而言变得越来越重要。我们希望韩国“Deepixel”公司继续在促进行业发展方面发挥领导作用，以便即使在后疫情时代，也能够有更多人受益于视觉智能技术。