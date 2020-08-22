ⓒ YONHAP News

新冠疫情暴发后，世界各国大幅增加了政府财政支出，以防止其经济陷入衰退。这样一来，世界主要经济体的债务已飙升至二战后的最高水平。《华尔街日报》援引国际货币基金组织的数据称，发达经济体的债务已上升至全球国内生产总值的128％，超过了1946年创下的124％的纪录。然而，最大的问题是当前的全球经济与上世纪50年代的形势已经截然不同，发达经济体已经很难再像当时一样，实现战后时期的经济繁荣。今天，我们邀请到了韩国经济评论家郑哲进（音译：정철진）先生，与他共同聊一聊不断恶化的全球债务形势。





早在1946年，40个发达经济体的债务与GDP的比率就超过120％。该数字在今年上半年达到了128％，这意味着当前债务水平甚至比第二次世界大战后的债务水平还要高。2008年末全球金融危机爆发后，世界各国政府都采取了积极的宽松政策，以克服经济危机。当时的影响尚存，在这种情况下新冠疫情爆发，各国政府又推出了大量流动资金来对抗疫情，最终导致债务水平创下自1946年以来的最高水平。





为了克服新冠疫情所带来的影响，美国在今年上半年制定了4次经济刺激措施，向美国经济注入3万亿美元。欧盟也提出了7500亿欧元的经济刺激计划，但目前尚不确定能否偿还债务。第二次世界大战后，由于经济蓬勃发展，发达国家能够迅速减少债务。上世纪50年代后期，法国和加拿大的年经济增长率约为5％，意大利为6％，德国和日本为8％以上。美国经济也增长了近4％。相比之下，2019年美国、英国和德国的年增长率约为2％，而日本和法国的年增长率低于1％。实际上，三大信用评级机构已大幅调降了包括日本在内的发达国家的信用评级。





今年2月、3月和4月，新冠疫情对欧洲大陆造成了最严重的打击，当地经济陷入瘫痪。当时，包括意大利和西班牙在内的一些欧洲国家被评级机构下调了信用评级。全球信用评估机构惠誉在今年7月下旬调降了日本信用评级，理由是疫情大流行导致其经济急剧收缩。2011年夏天，标准普尔下调了美国的信用评级。这一前所未有的举动导致美国股市崩盘。此次，惠誉有可能最早在3个月内或最迟在6个月内下调美国信用评级，也就是说，美国的信用等级可能由于其债务状况而下降。





与发达经济体相比，新兴市场面临的形势更为严峻。国际货币基金组织预测，今年40个主要新兴市场的财政赤字占GDP的比重将急剧上升。





在新兴市场，债务与GDP的比率已攀升至近63％，特别是中国的债务状况更是非常严重。中国国债占GDP的比例已经超过300％。简而言之，不仅发达经济体，新兴经济体也都负债累累。沉重的债务经常导致货币贬值、外汇市场不稳定和经济冲击。土耳其里拉、墨西哥比索和俄罗斯卢布最近出现暴跌。新兴经济体比发达经济体更容易受到债务风险的影响。





韩国很难摆脱债务问题。韩国企划财政部预计，今年韩国的国债将占韩国GDP的43.5％。与主要经济体相比，这个百分比看起来并不算高。但是，韩国的债务正在快速增长，这非常值得关注。韩国债务占GDP的比例在2001年为17.2％，但到了2011年达到30.3％，今年更是飙升了40％以上。除了遭受财政危机困扰的国家之外，目前几乎没有其他国家像韩国一样债务飙升。此外，韩国还面临外汇风险。世界主要货币国家，例如美国和日本不必太在乎债务比率直接发货币，但韩国情况却完全不同。





与美元、欧元和日元等其他主要货币相比，韩元还不够强大，因此韩国应始终注意其债务水平。令人不安的是，韩国的债务增长过快，近年来呈两位数增长。对于韩国来说，另一个严重的问题是家庭债务。韩国超过1630万亿韩元的家庭债务占其GDP的96％，该百分比是世界上最高的。如果房地产市场暴跌，将对家庭债务和金融机构产生负面影响。高水平的家庭债务给韩国经济带来了沉重负担。





一些分析家将主要经济体持有的巨额国债视为后疫情时代“新常态”的一部分。他们解释说，考虑到各国中央银行调降了长期利率并购买了国债以促进经济增长，政府债务不会成为沉重负担。但是，如果疫情长期化，包括新兴经济体在内的金融脆弱国家可能会成为引爆炸弹的国家，从而引发另一场全球金融危机。





第二次世界大战后的债务水平一度很高，但是在毁灭性的战争之后，债务被用于建造新的建筑物、道路和铁路，经济实现加速增长。而如今，人们对债务是否会促进经济增长持怀疑态度。目前，对新冠疫情采取积极有效的防疫措施是最重要的。在成功抗击新冠病毒之后，韩国政府需要制定关于如何偿还债务的长期计划。





许多国家认为，债务增加对于实现经济复苏来说是不可避免的。即便如此，过大的债务负担无疑是一个风险因素，可能会成为经济危机的导火索。