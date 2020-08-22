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职业：演员

生日：1987年12月5日

出生地：京畿道始兴

身高：164cm

学历：南首尔大学运动产业专业（肄业）

出道：KBS电视剧《赤道的男人》（2012）





景收真被历史剧《女人天下》主演姜受延的演技所折服，从而产生了成为演员的想法。在高中时代，景收真也曾担任全校学生会会长，同时也参加了话剧班，后在大学休学期间选择在表演培训班打工，一面赚学费和生活费，一面开始学习表演。

2011年开始，景收真慢慢开始得到了参演电视剧的机会。2012年通过拍摄电视剧《赤道的男人》给观众留下了印象。2013年，景收真在电视剧《鲨鱼》中饰演孙艺珍少年时期，让观众发现她的外形酷似孙艺珍，从而知名度也大大提升。随后，景收真也在《密会》、《恩熙》、《火车》等各种题材的电视剧中展现出精湛的演技，从而被观众所认可。





代表作：

·电视剧：

《火车》（2020）

《朝鲜生存记》（2019）

《像狗像乞丐一样美丽》（2019）

《Untouchable》（2017）

《Melo Holic》（2017）

《举重妖精金福珠》（2016）

《青鸟之家》（2015）

《九数少年》（2014）

《密会》（2014）

《恩熙》（2013）

《鲨鱼》（2013）

《那年冬天，风在吹》（2013）

《马医》（2012）

《赤道的男人》（2012）

·电影：

《出国》（2018）

《消失的夜晚》（2018）

《王的记事簿》（2017）

《恐怖故事3》（2016）

《少女怪谈》（2014）

《HOLLY》（2013）

《男人使用说明书》（2013）





主要获奖经历：

第22届大韩民国文化演艺大赏 电视剧类 新人奖（2014）

KBS演技大赏 最佳女新人奖（2013）