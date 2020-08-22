韩新冠疫情呈第二轮大流行趋势 政府加强防疫工作
2020-08-22
#明星档案 l 2020-09-01
职业：演员
生日：1987年12月5日
出生地：京畿道始兴
身高：164cm
学历：南首尔大学运动产业专业（肄业）
出道：KBS电视剧《赤道的男人》（2012）
景收真被历史剧《女人天下》主演姜受延的演技所折服，从而产生了成为演员的想法。在高中时代，景收真也曾担任全校学生会会长，同时也参加了话剧班，后在大学休学期间选择在表演培训班打工，一面赚学费和生活费，一面开始学习表演。
2011年开始，景收真慢慢开始得到了参演电视剧的机会。2012年通过拍摄电视剧《赤道的男人》给观众留下了印象。2013年，景收真在电视剧《鲨鱼》中饰演孙艺珍少年时期，让观众发现她的外形酷似孙艺珍，从而知名度也大大提升。随后，景收真也在《密会》、《恩熙》、《火车》等各种题材的电视剧中展现出精湛的演技，从而被观众所认可。
代表作：
·电视剧：
《火车》（2020）
《朝鲜生存记》（2019）
《像狗像乞丐一样美丽》（2019）
《Untouchable》（2017）
《Melo Holic》（2017）
《举重妖精金福珠》（2016）
《青鸟之家》（2015）
《九数少年》（2014）
《密会》（2014）
《恩熙》（2013）
《鲨鱼》（2013）
《那年冬天，风在吹》（2013）
《马医》（2012）
《赤道的男人》（2012）
·电影：
《出国》（2018）
《消失的夜晚》（2018）
《王的记事簿》（2017）
《恐怖故事3》（2016）
《少女怪谈》（2014）
《HOLLY》（2013）
《男人使用说明书》（2013）
主要获奖经历：
第22届大韩民国文化演艺大赏 电视剧类 新人奖（2014）
KBS演技大赏 最佳女新人奖（2013）
2020-08-22
2020-08-18
2020-08-16