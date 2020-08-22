防弹新歌登顶公告牌百强单曲榜

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防弹少年团（BTS）新歌《Dynamite》拿下美国公告牌百强单曲排行榜冠军。2010年韩国歌手PSY曾凭借红遍全球的《江南Style》连续7周盘踞百强单曲排行榜亚军，但最终未能摘得冠军，防弹少年团此次刷新了韩国歌手的纪录。





百强单曲榜根据点击数、唱片销量和在广播中播出的次数等统计在美国人气单曲的排名。防弹少年团曾4次登顶公告牌200强专辑榜，单曲排行榜最佳成绩则为第4名，由今年2月发行的第四张正规专辑主打歌《ON》创下。《为渺小之物的诗》、《Fake Love》则分别位列第8名和第10名。防弹少年团也由此创下了横扫公告牌两大排行榜的纪录。





《Dynamite》是防弹少年团于8月21日发行的数码单曲。这首主打迪斯科复古风的歌曲也是他们出道以来的首支全英语单曲。《Dynamite》击败了由Cardi B和Megan Thee Stallion合作、连续两周占据百强单曲榜冠军位置的《WAP》。公告牌表示，《Dynamite》发售首周在全美创下了3390万次的点击数，数码及实体唱片销量达30万张。





相较受粉丝群影响较大的200强专辑榜，百强单曲榜的竞争更为激烈，非英语圈歌手极难打入，亚洲歌手登顶百强单曲榜的情况更是极为罕见。根据公告牌数据，1963年日本歌手坂本九凭借《Sukiyaki》登顶百强单曲榜，开创亚洲歌手先河。防弹少年团以极易引发共鸣的风格、华丽的表演、亲切的沟通方式赢得了牢固的粉丝群体，这也意味着他们要打入以普通大众为对象的单曲榜存在一定难度。《Dynamite》首次尝试全英语歌词、选择轻快曲风正是为了克服这一局限。宝儿于2009年打入公告牌主流排行榜，开创韩国歌手纪录。此后，少女时代小分队泰蒂徐、BigBang、权志龙、EXO等先后进入排行榜，去年Super M、MONSTA X、NCT 127、BLACKPINK分别在200强专辑榜上排名第1位、第5位、第5位和第24位。打入单曲榜前列的歌手则仅有防弹少年团、Wonder Girls和PSY。不过，最近BLACKPINK的《Sour Candy》、《How you like that》在单曲榜上并列第33名，引发了期待。





分析认为，韩国流行音乐不断努力提高制作水平和大众性，才能取得今天的成果。