三星电子副会长李在镕因涉嫌非法继承经营权被起诉

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首尔中央地方检察厅1日以涉嫌非法继承三星经营权为由，对三星电子副会长李在镕等11人提起不拘留起诉。





尽管今年6月26日调查审议委员会建议终止调查、不提起公诉，但检方仍提交了公诉书。这也成为检察不遵循调查审议委员会建议、提起公诉的首个案例。





检方起诉李在镕等11人的罪名为违反《资本市场法》进行不正当交易行为及股价操控行为、渎职、违反上市公司外部审计法。检方认为，李在镕是三星经营权非法继承案件的最终责任人和最大受益人，应追究其法律责任。检方还认为，该案件事关重大、证据确凿，且造成了全国性影响，应接受司法审判。





该问题涉及朴槿惠政府的亲信干政事件。李在镕在2017年进行的一审中被判处有期徒刑5年并入狱服刑，二审被判缓刑后才获释。不过2018年李在镕再次被市民团体检举，检方随后传唤调查李在镕及相关人士，并对三星电子、三星物产和国民年金等进行搜查并没收证据。检方认为，三星为实现掌门人以最低费用继承经营权、加强控制力的目的，于2015年在未来战略室的主导下合并三星物产和第一毛织。合并后的公司相当于三星集团的控股公司，持有第一毛织23.2%股份的李在镕也顺利获得新公司的股份，对集团的控制力得到加强。检方认为，在这一过程中，三星进行了散布虚假信息、展开非法游说以获取国民年金表决权等不正当行为，以达到压低三星物产股价、提高第一毛织股价的目的。检方判定，这是“无视《资本市场法》立法宗旨、有组织地破坏资本市场秩序的重大犯罪行为”。李在镕方面则表示并不知晓相关内容。但是检方认为，李在镕在事件进行的重要阶段均听取了报告并予以批准。检方还表示已获取相关证据。





检方的起诉不仅引发了对案件本身的关注，还激起了围绕调查审议委员会的争议。调查审议委员会制度设立于2018年，旨在通过听取外部专家的建议，防止因检方独占起诉权而造成弊端，形成对检察的牵制。截至目前，调查审议委员会共对10起案件进行了讨论，大部分情况下检方均遵循了委员会的建议，唯独在李在镕案件和Channel A前记者威胁未遂案件上未遵循建议，引发争议。有意见批评称，对于不符合权力阶层心意的建议，检方就不予以接受，使为听取中立性外部意见而设立的调查审议委员会形同虚设。也有意见对调查审议委员会的专业性和公正性提出了质疑。另外，要求改善相关制度以提高审议有效性的呼声也日益高涨。





预计检方和李在镕方今后将在法庭上展开激烈交锋。李在镕方面反驳称，三星物产合并是合法经营活动，但检方从一开始就罗织罪名，进行针对式调查和提出牵强的起诉。