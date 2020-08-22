北韩过去1年间持续进行铀浓缩活动

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国际原子能机构2日发布的年度报告分析指出，北韩在过去1年间持续进行铀浓缩活动。本月1日，美国各部门也联合发布预警提示北韩正筹备弹道导弹，并警告全球产业部门切勿因疏忽大意而向北韩提供技术与设备。





报告指出，在宁边核燃料棒制造工厂发现车辆移动和冷却装置运作的迹象，这意味着北韩曾使用离心机进行铀浓缩。另外，北韩还有可能在位于平壤附近的降仙进行铀浓缩。报告表示，北韩持续研发核项目是对联合国安理会决议的明确违反，对此深感遗憾。报告还敦促北韩全面履行国际义务和与国际原子能机构展开合作。





但报告也分析称，尚未发现北韩钚提取活动的迹象。国际原子能机构掌握的信息显示，此前持续生产武器级钚的宁边5兆瓦级核反应堆从2018年12月初起就再未运作。报告同时指出，基本可以确定核反应堆没有进行过再处理活动，5兆瓦级核反应堆生产的钚也未进行分离。





国际原子能机构考察团于2009年被北韩驱逐出境，此后被拒绝接近北韩核设施。这份于本月21日国际原子能机构维也纳大会前发布的报告是根据卫星照片等信息进行分析并制作的。





另外，美国发布北韩筹备弹道导弹预警，引起了关注。此次预警由美国国务院国际安全与防扩散局、财政部海外资产控制办公室、商务部工业安全局联名发布，预示美国将对北韩展开外交、经贸、金融等全方位的施压。预警列举了参与北韩弹道导弹研发的主要机构、北韩在导弹项目中使用的欺骗性技术、美国应对北韩核扩散活动的相关法律条款等。另外，预警还包括了北韩弹道导弹项目使用的主要物资目录和目前受美国政府制裁的北韩人士及机构名单。美国国务院在新闻资料中表示，北韩试图获取包括预警中列举的具体物资在内的导弹制造相关设备和技术，美方敦促民间对此予以持续警惕。新闻资料还强调，即使是出于疏忽而向北韩弹道导弹项目提供协助，也有可能成为美国和联合国的制裁对象。





最近新冠疫情、美国总统大选等重要事件吸引全球视线，对北韩核问题的关注和对北制裁的履行有可能放松，国际原子能机构报告和美国预警意在重新加强警惕。不久前美国曾针对北韩通过黑客行为诈骗资金以援助导弹开发等行为发布了多部门联合预警。





美国国务院亚太事务助理国务卿戴维•史迪威就北韩弹道导弹预警表示，这指出了美国要求的方向，即北韩停止威胁、重新展开谈判。





北韩过去曾多次利用美国总统大选等警惕有所放松的转折期发展核导计划。