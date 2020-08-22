《漫话国乐》 《沉思》 / 牙筝散调 / 铁牙筝散调





在韩国的民族乐器中，牙筝的音最低。不过经常有人混淆牙筝与奚琴，这也许是因为这两种都是用琴弓擦动琴弦发出声音的弦鸣乐器，一般人是不容易分辨出来的。其实，两者在形制上有明显的差异，奚琴有两条丝弦，本来是骑马民族的乐器，为了便于演奏，体积小又轻而携带方便。牙筝的形制则类似伽倻琴或玄琴，以梧桐木制成的共鸣箱上张有7条弦，用连翘枝条制成的琴弓拉弦发出声音。牙筝因为共鸣箱大，琴弦又粗，所以音很低。而且用树枝制成的琴弓擦弦，音色也比较粗糙，可就是因为这样，牙筝能发出犹如发自内心深处的回响，格外触动人心。





牙筝还流传着一段惊心动魄的传说故事。相传朝鲜王朝后期，贵族出身的书生金云兰不幸沦为盲人乐师后，有一次在祠堂边拉奏牙筝，牙筝哀婉凄美的旋律让祠堂里的鬼魂也为之感动而抽泣。

{音乐1：《沉思》（《Meditation》）/ 牙筝-金相勋（音）}





牙筝早在高丽时代就从中国传入韩半岛，直到朝鲜王朝时代，牙筝主要用来演奏宫廷音乐，因为当时的宫廷音乐强调宇宙的和谐，因此节奏缓慢，旋律庄重悠扬，起伏平缓。而且牙筝的音色低沉、宽厚，刚好给宫廷音乐带来重量感。





朝鲜王朝末期，即兴器乐曲形式“散调”问世了。韩国光复后，随着女性国剧人气飙升，需要散调与民谣的伴奏乐器，可传统牙筝不适合演奏曲调变化丰富的乐曲，在这样的大环境下诞生的就是琴身大为缩小的改良乐器——散调牙筝。它的琴身只有传统牙筝的一半，琴弦也细，并使用由马鬃制作的琴弓，这样音色变得柔和一些，可以演奏多样的乐曲。

{音乐2：《牙筝散调》中的“即兴加乐”/ 牙筝-金一球}





我们常说“扣人心弦”，古人认为人人心中都有一把琴，扣人心弦的意思指因感动而牵动心中的“琴”，引起内心的强烈共鸣。大家听了是否也有同样的感觉呢？





如果您觉得牙筝的音色过于哀婉凄美，铁牙筝也是不错的。铁牙筝是上世纪90年代尹允锡名人创制的乐器。尹允锡名人曾在国剧团担任乐师演奏玄琴与牙筝，后来创作一些散调作品而打响了名气，并获得牙筝名人的称号。





尹允锡名人的演奏水平也堪称首屈一指。有一次，尹允锡名人在登台献艺前，好几条琴弦不小心断了，但他沉着、稳定、不慌不忙，用仅剩4条弦的牙筝登台即兴演奏了20多分钟，感动了在场的所有观众。





尹允锡名人为了唱剧的伴奏或独奏创制的乐器就是铁牙筝。铁牙筝使用钢丝弦，钢丝弦的特点是音色比丝弦清亮，余音也长。尹允锡名人演奏铁牙筝时，除了用琴弓拉弦，还以伽倻琴的奏法用手指拨动琴弦，别有一番情趣。

{音乐3：《铁牙筝散调》/ 牙筝-尹允锡名人}