导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：金圣协(中文教育Youtuber）





越来越多的韩国人热衷于学习中文。有的出于兴趣，有的则出于求职，有的出于升学，还有的出于爱情……中文教育在韩国已经成为一种最常见的一种文化消费。本期节目有请语学院名讲师兼中文教育网红金圣协介绍一下韩国私立中文教育机构的情况及从业十多年的感受。









南：金先生，你好！请你先介绍一下自己，好吗？

金：各位听众朋友，大家好！我叫金圣协。非常荣幸能在这儿与大家分享我的经验和心得。韩中两国建交的那年，我与中国和中文结下了不解之缘。屈指算来整整28年了。除了服兵役的那段时间之外，可以说中文无时无刻不在我身边。现在我在年轻人的聚集地—首尔钟路时事中国语学院，给韩国学生传授中国文化并从事汉语教学工作。

南：能介绍一下韩国的语言学院吗？

金：我们时事中国语学院自1988年创立以来，培养出了一批又一批的中国通，堪称韩国顶级中文培训机构。2000年前后，全国各地庞大的中文培训机构大量出现，语言培训市场出现了“百花齐放、百家争鸣”的态势。其实，韩国的中文教育市场之所以能够实现跨越式发展，主要在于中国的迅猛崛起。申奥、入世、申博相继成功……让很多韩国人非常看好中国发展的前景。

南：你是怎样走上从事中文教育这条路的呢？你的网络名字是“汉语达人”……

金：我在韩国外大翻译研究生院毕业的那年，我的老师创办了一家中文培训机构，邀我去帮忙。司马迁的《史记》中有“士为知己者死”的句子嘛，我就想借此机会为恩师服务几年报答师恩。就这样我走上了中文教育这条路，不成想，一走就是十几年。

我的Youtube频道和我的网名都叫“汉语达人”。这个名字寄托了我对自己的美好愿望，就是当一个汉语的“达人”。俗话说“学无止境”，我会充分享受人生旅途中沿途的风景。









南：听说韩国人学习中文的热情很高，你能介绍一下你从事中文教育十多年的感受吗？

金：上世纪80年代，港片风靡亚洲，周润发、张国荣等港星让很多韩国人为之倾倒。90年代，很多年轻人被李连杰、成龙的功夫所吸引。2000年，韩流席卷中国大江南北，韩国也刮起了汉风。近几年来，以“小米”为代表的物超所值的“中国制造”……虽然不同时代有不同的时代符号，但韩国人对中国和汉语的认同程度越来越高是不争的事实。当然也不可否认一些人还是戴着有色眼镜看待中国，尤其是疫情蔓延之后。但庆幸的是，愿意了解中国、学习中国文化的韩国人还是越来越多。

南：今年因为疫情，语学院也受到了很大的影响吧？

金：新冠疫情对我们语言培训行业的冲击很大。有的临时关闭或推迟开学。本来7、8月暑假是个旺季，可今年旺季不旺、淡季更淡。我们培训班采取了严格的防疫措施，比如刷二维码出入，让所有老师和学生都测体温，一天搞一次防疫卫生，但学员数量同比还是只有去年的五分之一。为摆脱这种半瘫痪状态，我们引进了一套“云课堂系统”，通过摄像头穿越空间，进行无接触式教育。

南：听说你现在又有一个新的头衔是“网红”，能介绍一下吗？

金：“网红”可不敢当。之所以开设Youtube中文课程，是为了那些由于种种原因无法满足求知欲的人，当然一开始也是想为自己做个宣传，但久而久之我发现与人分享真是快乐无穷啊！我用中国的新闻、报纸、各种评论、社会热门话题来上课，粉丝从十几岁青少年到退休的老人都有，让我感到很自豪。如果大家对我的视频感兴趣，欢迎光顾我的视频频道。在youtube上，直接输入“汉语达人”就能找到。 （图片来自嘉宾）