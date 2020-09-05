朴振英、ITZY、DAY6(Even of Day)、Stray Kidz…… JYP人气今夏

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进入下半年后，从“首长”朴振英到男团Stray Kids，JYP旗下歌手用音乐装点了2020年的夏天。

JYP代表朴振英今年夏天发行了动感十足的复古舞曲《When We Disco（Duet with 宣美）》，成为各榜单热门歌曲。新歌也掀起了一股Disco热潮，也在此证明了有“活着的传说”之称的朴振英的影响力。尤其是与宣美的合唱，也成为关注的焦点。众所周知，宣美虽未与JYP续约，但朴振英和“爱徒”宣美的感情依旧深厚，这也让大众感受到朴振英的义气。

接过朴振英人气接力棒的是JYP新一代人气女团ITZY。ITZY 8月17日发行EP《NOT SHY》回归，新歌及新专辑毫无悬念再次横扫音源榜及专辑销量榜。尤其是在HANTEO唱片中，销量超过14万张，刷新了自己最高销量纪录，这也让ITZY成为第四代女团中的佼佼者。

在ITZY新歌热度依旧之时，JYP旗下乐队组合DAY6的首个小分队DAY6（Even of Day）也于8月31日发行首张专辑出道。小分队由姜永晛（Young K）、金元弼、尹度云3人组成，新专辑在HANTEO以及GAON的相关专辑销量排行榜中也顺利登顶，同时还在马来西亚、新加坡、中国香港等11个国家和地区的iTunes专辑榜中夺得了冠军。

此外，备受瞩目的JYP男团Stray Kids也将发行新专辑回归。今年6月Stray Kids发行了首张正规专辑《GO生》，主打歌《神Menu》也让歌迷领略到成员们在音乐上的成长。Stray Kids 将于14日发行首张正规专辑的再版专辑《IN生》，新歌将拓展成员特有的东方魅力，也将展现全新的打歌舞台，因此备受歌迷期待。

此外，JYP旗下的中国男团BOY STORY的线上演唱会日前圆满落幕，最高在线人数高达554万，人气空前。