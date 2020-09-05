BLACKPINK《Kill This Love》MV点击量再破10亿





BLACKPINK去年4月发行的歌曲《Kill This Love》的MV在YouTube中的点击量日前突破10亿次。

YG娱乐近日对外介绍这一消息称：“《Kill This Love》的MV在2日下午3点09分，在YouTube中的点击量突破了10亿次。”

YG表示：“MV公开虽然已经有1年多，但点击量的增加速度却越来越快。受近来发行的新歌影响，之前的人气歌曲又再一次受到人们的关注。”

由此，BLACKPINK继《DDU-DU DDU-DU》之后，再拥有首MV点击量破10亿的歌曲，也成为首个两首歌曲MV点击量超过10亿的韩国歌手。

BLACKPINK向来是YouTube中颇具影响力的歌手，官方频道订阅数量也超过了Ariana Grande、Eminem、Ed Sheeran等欧美歌手，以4670万位居第4。刚刚发行不久、与Selena Gomez合唱的新歌《Ice Cream》的MV点击量也已超过1.5亿。

此外，3日上午11时30分，《DDU-DU DDU-DU》的在线播放量在全球最大音源平台Spotify中突破3亿，而这之前《Kill This Love》已经先于《DDU-DU DDU-DU》超过了3亿。美国格莱美旗下“For The Record”系列专栏也因此特别介绍了BLACKPINK音乐成绩。