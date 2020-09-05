防弹少年团登顶Billboard Hot100榜单 成为K-POP里程碑

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防弹少年团最新单曲《Dynamite》登顶Billboard旗下主榜单“Hot100”，成为首个夺得该榜单冠军的K-POP歌手。

“Hot100”榜单是全美乃至全球最具公信力和影响力的音乐排行榜之一，因此，防弹少年团此次登顶，也成为全世界瞩目的焦点。此前，除防弹少年团外，Psy、Wonder Girls、CL等韩国歌手也曾进入过“Hot100”榜单，其中最高排名为Psy的《江南Style》，当时最高排名第2位。

防弹少年团的歌曲则多次进入“Hot100”，2017年发行的《DNA》第67位，也是防弹少年团首次进入该榜单。随后2018年的歌曲《FAKE LOVE》和《IDOL》最高排名分别为第10，和第11。

防弹少年团成为“Hot100”冠军，也影响了整个韩流乐坛。有音乐圈人士表示，早些年对于国内歌手而言进入Billboard榜单可谓是遥不可及的事情，然而如今Billboard已经成为国内歌手拓展海外市场时的一个目标。也有人表示，这也会影响今后新出道歌手，成为他们的动力。