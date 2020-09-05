巧用私房钱促进夫妻感情

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一般来说,私房钱是在家庭中不被对方知道的财产,不过,存归存,有智慧的朋友平时也会巧用私房钱来营造生活中的一些小浪漫,经营婚姻中的夫妻感情。

1、在特殊的日子给对方买礼物。生活中有很多男人都会这样做,把自己大部分的收入交给妻子支配,而留下来的那一小部分里,当然也包括给妻子和孩子制造幸福的惊喜。在一些特殊的日子里,不妨悄悄地送上一件礼物,时不时地带给对方一些惊喜和感动。

2、向对方的父母尽孝心。作为有责任感的家庭成员,也一定是那种有能力和习惯照顾自己家人的人。其中除了夫妻双方和孩子,当然也包括双方的父母。所以,如果在孝敬自己父母的同时，还能够用自己的私房钱为对方父母买上一些他们需要的东西，尽点孝心,一定会让对方非常感动。想想看，丈夫用私房钱给岳父岳母买了礼物,妻子怎么会不欣喜和感动, 夫妻的感情想不升温都难啊！

3、偶尔来一次意外的奢侈。有时候,妻子想烫一个最时髦的发型,但是为了省钱没去;有时候,丈夫想买一双限量版的球鞋,但是为了省钱没买。私房钱这个时候就能派上用场了。丈夫看到妻子一直想买一个特漂亮又比较贵的皮包,于是暗暗攒钱。某日用私房钱买了送到妻子面前,这突如其来的惊喜会比什么甜言蜜语都管用吧！

小贴士:现在大部分家庭都是双薪制,大家都可以合理安排自己的钱,当然了,"取之于家,用之于家"才是一个幸福家庭中私房钱的合理用法。





（文中窍门来自魏*听友）