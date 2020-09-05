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在韩国，便利店广为普及，在街头巷尾随处可见，早已深入人们的生活。现在的便利店早就不是买些日用杂货的小店，还提供寄包裹、干洗衣服、交水电费、邮寄国际信件等多样的服务，正在逐渐变身为综合生活平台，全方位地解决顾客的需求。这样无所不能、多功能的便利店不仅受到广大上班族与学生的青睐，还在外国游客中也人气高涨。





韩国的首家便利店是1989年5月在首尔蚕室开业的7-11便利店，从此便利店迅猛发展，1993年突破1000家，2007年突破1万家，去年达42000多家，几乎平均每1200名国民就有1家便利店在提供服务。以人口比例来看，韩国的便利店数量在全球位居首位。虽然便利店的数量已经达到饱和状态，可销售业绩可观，市场规模也在逐年增长，2018年为23.6万亿韩元，比2013年翻了一番。如今，和百货商店、折扣店、超市一道成为韩国的主要零售业之一。





目前韩国最具代表性、最常见、最受欢迎的便利店品牌是GS25、CU与7-11。这三个品牌的便利店各有特色，有着自己的人气商品。其中GS25与CU是便利店市场的两大巨头，均拥有1.3万个以上的加盟店，去年销售额分别为6.8万亿韩元与5.9万亿韩元，引领着韩国便利店的发展。GS25的加盟店于去年11月增加到13899家，自1999年以后时隔20年首次领先CU，成为加盟店数量第一的品牌。





前面也提到韩国的便利店早已达到饱和状态，竞争相当激烈，为了避免便利店过于密集，2012年政府曾禁止在步行250米距离以内开张同一品牌的便利店。现在更进一步，GS25等6大便利店品牌于2018年末签订了自律规定，为了防止恶性竞争，并考虑到其他品牌的便利店、烟草专卖店，如果附近50-100米以内有其他便利店，新的便利店就不能开业。