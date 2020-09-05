你身边的“眼科医生”——韩国“Medi Whale”公司

ⓒ Mediwhale

韩国企业通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进医疗保健创业企业——韩国“Medi Whale”公司，这家公司开发的AI程序和设备能够通过眼睛图像诊断眼睛和心血管疾病。让我们与公司首席执行官崔泰根（音译：최태근）先生一道，聊一聊他们公司。





崔泰根先生毕业于浦项科技大学。在韩国延世大学医院就诊，与眼科医生林亨泽（音译：임형택）教授交流后，崔先生发现他的右眼受到了青光眼的困扰。以前眼睛没有表现出任何特殊的症状，因此直到病情明显发展才发现。为了解决错过适当治疗期患者这个问题，崔先生成立了自己的公司。





基于数据的深度学习被广泛应用于各个领域。例如，人工智能做出诊断，医生使用累积的数据来分析导致疾病的成因，以便他们对特定患者对症治疗。借助深度学习技术，韩国“Medi Whale”公司与延世大学医院合作开发了一个名为“眼睛医生”的AI诊断程序。该解决方案基于从十万张眼部图像中收集的医学数据来分析患者的眼部状况。在确定眼部的任何病变，包括黄斑变性、视网膜疾病和青光眼时，其准确率高达95％。此外，韩国“Medi Whale”公司还开发了一个AI程序，该程序可以通过眼部图像诊断心血管疾病。





眼睛是唯一可以直接观察其动脉和静脉的器官。通过眼睛，可以检测出心血管疾病，它是全球第一大死因，也是韩国第二大死因。由于其先进技术，韩国“Medi Whale”公司被首尔市选为参加2021年拉斯维加斯消费电子展的创新公司之一。它还获得了“智能安全与健康”类别的最高奖项。全球医疗界似乎对这家韩国公司通过眼部图像诊断心血管疾病的新技术表现出了兴趣。据了解，世界知名企业纷纷寻求与韩国“Medi Whale”公司进行合作。





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韩国“Medi Whale”公司的目标是将其基于AI的眼睛检查设备应用于韩国各地的诊所和医疗体检中心，以便医生可以更轻松地确定患者早期是否患有眼病或心血管疾病。这样一来，患者将及时得到适当的治疗，并防止疾病进一步发展。





韩国“Medi Whale”公司研发了AI程序和设备，可以通过简单的眼部检查在早期发现疾病的风险。韩国“Medi Whale”公司一直努力研发，梦想着创造一个美好的世界。那时候，人们将不会错过治疗时机，保持一个健康的体魄。