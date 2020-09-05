聚焦日本经济动向及对韩国的影响

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8月28日，日本首相安倍晋三表示，由于身体原因，他将辞去首相职务。三位候选人被提名为安倍晋三的接班人，内阁官房长官菅义伟成为新任首相的热门人选。在日本的议会政治体制下，执政的自民党领导人将担任首相。据报道，在党内领导人投票之前，菅义伟获得了自民党内七大派系中五个派的支持。今天，我们邀请到了韩国美中经济产业研究所所长赵容灿（音译：조용찬）先生，与他共同聊一聊安倍晋三离任后安倍经济政策是否会改变方向，以及韩国和日本之间的经济冲突能否缓解等问题。





在安倍晋三的领导下，日本股价上涨了1倍，日元汇率持续疲软，失业率下降。但是，日本经济总体表现不佳，经历了65年来最差增长，远远没有达到2％的增长目标。消费者物价指数仍保持0％的增长速度，与2％的目标相差甚远。就业市场表现欠佳，人均实际工资下降了3.5％。日本经济仍然处于通缩的状态。日本将无法实现其2020年实现600万亿日元GDP的目标。无论谁成为下一任首相，都将难以彻底改变安倍晋三的经济政策。此外，下一届领导人将很难发挥其政治领导力，因为他会在很短的时间内就职，尤其是在新冠疫情期间，很难实现一个良性循环，只有在良性循环中，企业收益的提高将拉动工资和消费的增加。





许多专家承认，被称为安倍经济学的日本经济刺激政策确实为日本经济注入了新的活力，但是在新冠疫情期间，刺激措施也显示出其局限性。说到安倍经济学的良性循环，日本公司的高利润实际上并没有导致工资增长。相反，工人的人均工资却下降了，而消费者物价指数上涨率却原地踏步。日本的财政状况也出现了恶化。日本政府追加了两次预算，以应对新冠疫情带来的经济影响，今年的政府支出预计将达到创纪录的160.3万亿日元，而国家财政对债务的依赖程度估计将上升到56.3％，为有史以来的最高值。去年日本的财政赤字占GDP的2.6％，预计今年这一数字将升至12.6％。





安倍经济学主要有“三大措施”，包括量化宽松政策、财政支出执行以及通过结构性改革增加个人投资。不幸的是，这三种措施都未能实现预期目标，而第四个措施，即东京奥运会，也未能如期举行。今年，预计日本经济将萎缩6％，这还是最好的情况，最坏的情况下日本经济将萎缩16％。现在，日本30％的上市公司出现亏损。在人均劳动生产率方面，日本在2018年的经合组织成员国排名中位列第21位。自2012年安倍经济学引入以来，这一排名一直在下降。安倍经济学失败的原因在于日本经济从出口主导型经济转变为内需主导型经济的过程中，大量的刺激政策未能起到预期作用，政策与现实之间的差距甚远。在这样的情况下，日本错过了全面解决问题的时机。





今年第二季度，日本经济经历了有史以来最严重下滑。这个全球第三大经济体已连续第三个季度出现萎缩，是2011年日本东部发生毁灭性地震以来首次连续三个季度下滑。通常，衰退定义为连续两个季度出现负增长。日本似乎比其他主要经济体，如美国和中国更快地陷入衰退。不过，日本无需担心外汇危机和主权债务违约。





日本的国债超过1100万亿日元，而税收约为62万亿日元。这意味着债务约为收入的18倍。如果企业出现这种情况的话，估计会立即宣布其资不抵债。但是日本从未有过货币危机，因为日本的外汇储备高达1.37万亿美元。就净外部资产而言，日本是世界上最大的债权国。日本未偿还的政府债券约为964万亿日元，其中90％已由当地公司和民众购买。即使日本的一些大型银行破产了，日本仍可以通过让其中央银行印钞的方式来借钱。这样一来，日本的信用风险很低也就不足为奇了。





下任日本首相将仅担任安倍晋三的剩余任期。菅义伟在9月2日宣布竞选执政党党首时，曾明确表示他将继承安倍的政策。分析人士预测，所谓的“菅义伟经济学”将沿着安倍经济学的方向增加一些新的刺激经济增长措施。





菅义伟表示，他将继承安倍经济学。表面上的原因为通货紧缩的情况下，迅速执行货币政策正常化可能会破坏之前针对新冠疫情的刺激措施，也可能导致日元突然升值。但实际上，他没有足够的信心承担承认安倍经济学失败后所带来的后果。自民党成员也知道他们也会受到批评，所以他们不会放弃该策略，直到他们无法再隐藏经济政策失败为止。也许，新任首相会采取一些紧缩政策，向公众表明政府试图增强财政稳健性。





作为一项新政策，菅义伟可能会提出一项旨在振兴区域经济的措施，因为他已将其视为重要的问题。他可能还会建议削减电费，这是他自2018年以来一直强调实施的。对于韩国来说，一个令人关注的问题是安倍辞职后，韩国和日本之间的经济冲突是否可能得到解决。





新任首相将继续安倍剩余任期将近一年的时间，预计将专注于应对新冠疫情。而明年10月当选的新任首相的首要经济目标仍将是克服通缩。除了通过货币宽松政策或追加预算的方式刺激内需以外，没有新的政策可以推行。另外，不论谁成为新任首相，都很难对韩国采取和解态度。日本的保守政治家反对韩国参加七国集团峰会。他们声称如果韩国出售战时强迫劳工劳动的日本公司的资产，将对韩国采取强有力的措施。在强硬派的领导下，新日本政府将继承安倍政府的政策。





大多数分析家预测，即使在菅义伟政府就职后，韩日关系也不太可能看到任何重大变化。不过，有人推测，韩日今年年内举行双边首脑会谈的可能性有所增加。韩国方面实际上一直在推动11月下旬在韩国举行的韩中日三国峰会。另外，人们对韩国汽车、半导体和移动电话在全球市场中的表现前景持乐观态度，因为如果日元贬值未来有所好转，韩国企业可以增强价格竞争力。在日本新首相时代，韩国和日本将有望寻求改善双边关系，以结束经济冲突。