



职业：演员

生日：1984年3月13日

出生地：首尔

身高：181cm

血型：A型

学历：檀国大学大众文化艺术研究生院公演艺术学

出道：Typhoon《我会等你》MV（2006）





李浚赫原本希望成为一名导演，在周围的人建议之下尝试表演，并最终选择成为一名演员。2006年，外形俊朗的李浚赫主演了乐队Typhoon的MV《我会等你》而正式进入演艺圈。

2007年，李浚赫接拍了人生中的第一部影视剧作品《爱是我们移动的方式》，此后开始逐渐出现在众多影视剧作品中，渐渐给观众留下了印象。出道10年之间，李浚赫的演艺生涯均以电视剧为主。

2017年可谓是李浚赫人生中十分重要的一年，这一年他成为了真正意义上的男主角，《赤身的消防员》以及高分剧《秘密森林》让观众领略到李浚赫出道10年而积累的扎实演技。同时他还参演了“千万电影”《与神同行》系列。





代表作：

·电视剧：

《秘密森林2》（2020）

《365:逆转命运的1年》（2019）

《所有人的谎言》（2019）

《60天，指定幸存者》（2019）

《你也是人类吗》（2018）

《秘密森林》（2017）

《有夫之妇的诞生》（2016）

《青鸟之家》（2015）

《我人生的春天》（2014）

《赤道的男人》（2012）

《城市猎人》（2011）

《秘密花园》（2010-2011）

《市政厅》（2009）

《他们生活的世界》（2008）

·电影：

《棒球少女》（2020）

《消防员》（2020）

《姐姐》（2019）

《与神同行2：因与缘》（2018）

《与神同行：罪与罚》（2017）

《两个恋爱》（2016）

《看见恶魔》（2010）

《清潭菩萨》（2009）





主要获奖经历：

SBS演技大赏 新星奖（2008）