在心情郁闷的日子里 (마음 울적한 날엔)

导演：韩宥元/姜东完/金南石

编剧：韩宥元/姜东完/金南石

主演：吴东民/姜吉宇/李泰京/郑度元/尹惠利等

类型：剧情/独立电影

片长：81分钟

上映时间：2020.09.24（韩国）

其他片名：One blue rainy day





剧情概要：

凌晨，一家咖啡厅里，面无表情呆坐的老板延宇、厚脸皮作家成俊、年轻导演山秀，三人一边畅想充满希望的未来，却同时说着不着边际的话题；大雾弥漫的某一天，在山林中偶遇的心熙、永路、光澈，在似梦似醒的时光里互相询问各自的梦想；下着雨的某一天，在银行重遇的分手男女仁奎和娜妍，世间最尴尬的时刻也不过如此，但仁奎却必须要拜托娜妍帮忙。





幕后花絮：

《在心情郁闷的日子里》是一部短篇集电影，由《我未曾因人而落泪》、《是蟒蛇也没关系》以及《在心情郁闷的日子里》三部短篇电影构成，三位导演均是韩国短篇电影界赫赫有名的年轻导演，韩宥元、姜东完的影片曾在釜山电影节、首尔独立电影节等电影盛事中大放异彩，金南石的作品也在大田独立电影节中获邀展映。短篇集《在心情郁闷的日子里》用十分贴近生活的滤镜处理，将看似无比普通的年轻人的故事转化为影像，为迷茫中的年轻一代送上心理安慰。