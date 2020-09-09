进入菜单 进入原文

档案
档案
About us Go to KBS

在心情郁闷的日子里 (마음 울적한 날엔)

2020-09-09

今日首尔

导演：韩宥元/姜东完/金南石

编剧：韩宥元/姜东完/金南石

主演：吴东民/姜吉宇/李泰京/郑度元/尹惠利等

类型：剧情/独立电影

片长：81分钟

上映时间：2020.09.24（韩国）

其他片名：One blue rainy day


剧情概要：

凌晨，一家咖啡厅里，面无表情呆坐的老板延宇、厚脸皮作家成俊、年轻导演山秀，三人一边畅想充满希望的未来，却同时说着不着边际的话题；大雾弥漫的某一天，在山林中偶遇的心熙、永路、光澈，在似梦似醒的时光里互相询问各自的梦想；下着雨的某一天，在银行重遇的分手男女仁奎和娜妍，世间最尴尬的时刻也不过如此，但仁奎却必须要拜托娜妍帮忙。


幕后花絮：

《在心情郁闷的日子里》是一部短篇集电影，由《我未曾因人而落泪》、《是蟒蛇也没关系》以及《在心情郁闷的日子里》三部短篇电影构成，三位导演均是韩国短篇电影界赫赫有名的年轻导演，韩宥元、姜东完的影片曾在釜山电影节、首尔独立电影节等电影盛事中大放异彩，金南石的作品也在大田独立电影节中获邀展映。短篇集《在心情郁闷的日子里》用十分贴近生活的滤镜处理，将看似无比普通的年轻人的故事转化为影像，为迷茫中的年轻一代送上心理安慰。

在心情郁闷的日子里 (마음 울적한 날엔)
在心情郁闷的日子里 (마음 울적한 날엔)
在心情郁闷的日子里 (마음 울적한 날엔)
在心情郁闷的日子里 (마음 울적한 날엔)
在心情郁闷的日子里 (마음 울적한 날엔)
在心情郁闷的日子里 (마음 울적한 날엔)
在心情郁闷的日子里 (마음 울적한 날엔)
在心情郁闷的日子里 (마음 울적한 날엔)
在心情郁闷的日子里 (마음 울적한 날엔)
目录

推荐内容

Close

为了向听友提供更好的服务，KBS WORLD Radio网页正在应用Cookie和其它相关技术。您持续浏览本台网页，将被视为您已同意利用上述技术和本台的《个人信息处理方针》政策。 详细内容 >