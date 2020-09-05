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在北韩的特别法中，最引人瞩目的是《首都平壤市管理法》。该法强调平壤优越于其他城市，必须优先享受优惠待遇。已故北韩国家主席金日成曾强调，平壤市是革命的首都，除了拥护劳动党的人以外，其他任何人都没有权利住在这里。唯有用党的唯一思想牢固地武装自己且遵照党的政策办事的人才能生活在这里。也就是说，只有出身成分好、属于优越阶级的人才能在首都平壤生活。平壤是北韩政权的象征、革命的心脏，也是对外炫耀其富足繁荣的城市。因此，《首都平壤市管理法》可说是专为管理和发展首都平壤而制定的特别法。《首都平壤市管理法》规定优先向首都平壤供给粮食和燃料，工程和企业所也要将生产出来的优质产品优先供给首都平壤。该法还要求平壤市民成为全国模范，维护荣誉形象。也就是说，北韩还以特别法规定平壤市民应如何穿着装扮和维护城市环境。





韩国人民都有劳动的权利，且其内容与条件都按民主主义原则以法律加以规定。在韩国，并非人人都要尽劳动的义务，但是社会主义国家北韩特别强调劳动的义务，并具有法律约束力。像韩国适用的《资本主义市场经济劳动法》重视劳资双方的权利义务关系，并致力于保护处于弱者地位的劳动者的合法权益。但是北韩的《社会主义劳动法》强调劳动者的义务，赋予劳动者为党国效劳的义务。在北韩，凡是有劳动能力的人都要工作，并赋予他们必须严格遵守劳动时间、诚实工作的义务。有点特别的是，养育3名以上子女的妇女一天工作时间不得超过6小时。此外，北韩的《社会主义劳动法》不分性别和年龄，做同样工作的人领取同样的薪资，但是跟韩国一样有法定节假日，另外一周休息一天。





2011年，北韩为维持社会秩序而修订《人民保安管制法》。北韩修订该法的目的在于建立严格的制度和秩序，遏止扰乱法治秩序的行为。特别值得一提的是，在管制对象中包括浪费电力的行为。《人民保安管制法》的前身是《社会安全管制法》。《社会安全管制法》通过21个条文规定进行管制的行为，但是《人民保安管制法》将其条文增加至33个。管制对象包括非法盗窃工厂和企业所内设备或器材的行为，未获允许在柜台私饱中囊的行为，没有妥善管理农耕器械的行为，浪费电力的行为等。北韩因电力严重短缺，如果使用不该用的家用电器或没必要用的家用电器就将其视为偷窃国家电力的行为，并依法严格处置，比如被处以劳动教化刑或监禁刑，并没收非法使用的家用电器。据悉，违反《人民保安管制法》的北韩居民大都被关进拘留所里，并予以强制劳动6个月的处罚。





北韩没有税法。北韩主张自立型民族经济是能废除税收制度的物质性担保，并在世界上首次废除税收制度。但是北韩却以使用费、手续费、负担金等名目变相征税。不论如何，北韩没有适用于本国人的税法，但是有针对外国人的外国人税法。过去，北韩也有适用于本国人的所得税、地方税等税法。但是1974年，北韩最高人民会议审议通过完全废除本国人税收制度的法令，并正式废除向本国人征税的税收制度。由于北韩实行社会主义经济体制，即使不向本国人征税也能确保国家预算，但是外界认为北韩并非真正地不向本国人征税。举例来说，北韩的农业协同组合在一年农事活动结束后要进行决算分配，这时以类似于韩国基金的概念，将收成的部分粮食储存在粮库里，如此一来，分配给个人的粮食就会相对减少，这可说是一种负担金。此外，北韩的农业协同组合不直接购买耕耘机等农耕器械，而是向国家经营的作业所付费租用，这也具有征税的性质。





最后，请猜猜看北韩有没有法官、检察官、律师？自行车后座可不可以载人？夜晚可不可以使用电锅？北韩居民能不能向韩国法院提起诉讼呢？首先，北韩也有法官、检察官、律师。韩国由大法院院长任命法官，但是北韩的法官由人民通过选举直接选出。北韩的检察官扮演对犯罪案件进行侦察并绳之于法的角色，律师为委托人提供诉讼代理，展开辩护活动。第二，北韩规定自行车后座只可载5岁以下的儿童，禁止5岁以上的人坐在自行车后座。第三，由于北韩《人民保安管制法》规定不可在夜晚使用没必要的家用电器，北韩居民在夜晚使用电锅将会受到相应的处罚。第四，北韩居民能向韩国法院提起诉讼，并有一起获得胜诉的案例。过去，北韩有一居民以其在韩战时期背井离乡来到韩国的父母为对象，委任韩国律师向韩国法院提起确认亲子关系的诉讼，并在审判中获得胜诉。





此外，北韩还有《烟草制品管制法》。2016年6月，北韩通过修订的《烟草制品管制法》，明文禁止北韩民众在公共场所吸烟。但是我们通过北韩媒体经常可见其最高领导人、北韩国务委员会委员长金正恩在公开场合吸烟，因此这只能说是以一般民众为对象施行的法规。





总之，北韩将其独创的主体思想作为立党立国之本的指导方针和国家及人民唯一的活动指导理论，并赋予至高无上的地位，因此我们可以说北韩为维护其体制稳定而制定和修订相关法律法规。