联合国举行首个“国际清洁空气蓝天日”纪念活动

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联合国8日举行首个“国际清洁空气蓝天日”纪念活动。“国际清洁空气蓝天日”由韩国总统文在寅提议设立，后被联合国指定为正式纪念日。





文在寅在视频贺词中表示，面对传染病和自然灾害，当前全球正对气候环境进行深刻反思，解决气候环境问题已成为刻不容缓的课题。





纪念活动在联合国总部举行，由联合国环境规划署副执行主任沙提亚∙特里帕西（音译）主持，联合国秘书长安东尼奥∙古特雷斯、联合国大会主席蒂贾尼•穆罕默德•班迪等出席。今年“国际清洁空气蓝天日”的主题为“让所有人拥有清洁的空气”（Clean Air for All）。





韩国环境部长官赵明来在主旨演讲中强调了国际合作对应对大气污染、提供洁净空气的重要性。赵明来还介绍韩国正在推进的“环保新政”是“韩国版新政”的重要组成部分。另外，韩国常驻联合国代表赵显介绍了韩国关闭煤炭火力发电站的计划，并提议各国减少煤炭火力发电站数量和制造业污染排放量。





2019年9月，文在寅在纽约联合国气候行动峰会上发表主旨演讲时提议设立“国际蓝天日”，相关决议案在当年12月召开的联合国大会第二委员会会议中获全票通过。“国际清洁空气蓝天日”也是首个由韩国提议并获设立的联合国正式纪念日。





文在寅7日在视频贺词中强调了当前气候环境问题的严峻形势。文在寅表示，秋季台风的频发、打乱人类日常生活的新冠病毒均与气候变化有关。文在寅还表示，将采取强有力的气候环境政策。文在寅指出，在政府和国民的努力之下，韩国细颗粒物的年平均浓度虽有所改善，但是可吸入颗粒物的浓度仍高于主要发达国家。文在寅表示，韩国首先将加快向清洁安全能源的转换，具体计划为在任期内关闭10座煤炭发电站，到2034年进一步关闭20座，以及到2025年将太阳能和风力发电设备扩大至去年的3倍以上。文在寅还介绍了韩国为减少雾霾作出的努力。文在寅表示，韩中日曾于去年11月发表共同研究报告，韩国将继续与邻国展开合作、谋求共生。文在寅还表示，“环保新政”是克服新冠疫情危机的战略，也是应对气候危机的政策，通过该政策到2025年将创造66万个就业岗位。





目前，全世界正饱受气候变化造成的灾难，重现蓝天可以说是迫在眉睫的问题。“国际清洁空气蓝天日”至今才被联合国指定为正式纪念日，颇有迟来之感。虽然韩国在应对气候变化方面落后于其他发达国家，但正通过强有力的政策迅速行动。例如，政府正在推进去煤炭政策，预计煤炭在总体能源消费中的占比将从2019年的27%下滑至2024年的25%，同时新能源和可再生能源占比将从6.3%上升至8.0%。