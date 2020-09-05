儿童要预防以下5种秋季常见疾病

ⓒ Getty Images Bank

立秋以后仍有“秋老虎”频频发威，天气转凉的过渡期疾病多发，尤其是身体抵抗力弱的儿童更容易生病，一定要小心以下这5种疾病。

1.感冒。秋季天气变化无常，昼夜温差大，儿童的身体抵抗力低下，容易感冒。因此，要根据天气变化及时增减衣物，保证充足睡眠，多喝水，多吃清淡的食物，以提高孩子的免疫力，预防感冒。

2.腹泻。进入秋季后，人体的消化功能逐渐下降，肠道的抗病能力减弱，极易引发消化系统的疾病——腹泻。家长要注意家庭的饮食卫生，让孩子少食生冷食物，还要勤洗手，保持个人卫生。

3.气管炎。秋季多变的气候容易使呼吸道黏膜不断受到刺激，抵抗力减弱，如果吸入烟尘、花粉等刺激性物质，儿童极易引起支气管感染。家长应尽量少带儿童去人多、空气不好的公共场所。

4.乙型脑炎。乙型脑炎多发在夏季和秋季，且以儿童发病率最高。其主要通过蚊子传播，而秋老虎来袭，蚊子逐渐多了，增加了儿童发病的风险。此时要提高防病意识，防止蚊子叮咬。

5.过敏性皮炎。秋季空气中所含动物皮屑、花粉、灰尘量大大增加，儿童对过敏抵抗力还很弱，很容易发生过敏性皮炎。家长要为孩子提供一个干净卫生的生活环境，让孩子尽量远离过敏原。





（文中窍门来自宋*兴听友）