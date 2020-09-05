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方言是文化多样性的一种体现，韩语也有地区方言上的差异。韩剧迷可能在韩剧里听过很多有意思的韩国方言。





韩国的方言主要分为全罗道方言、庆尚道方言、江原道方言、忠清道方言以及济州方言。在韩国，除了像北京话一样的首尔标准话以外，特色比较明显的方言就是刚才介绍的五种方言，可以说几乎每个道行政区都有不同的方言。但是一般来讲，除了济州话以外，韩国人都能听懂其他方言，因为全罗道、庆尚道、忠清道与江原道的方言只是在语气、词汇、韵律、刚柔等方面略有出入，基本上都能沟通。但是济州话就完全不同了，它与其他地区的方言截然不同，犹如中国东北人听不懂上海话一样，其他地方的人是一概听不懂的，所以韩国有这样的一句话：“济州是一个使用韩文却不说韩国语的地方”。





韩国的方言主要以不一样的词语与词尾来区分。词语以韭菜（부추）为例，全罗道方言叫“솔지”，庆尚道方言叫“정구지”。词尾则有更明显的差异，如庆尚道方言的词尾通常以“-예,-데이,-나?,-노?,-는교?”结尾，比如“어서 오이소”(欢迎光临), “고맙데이”(谢谢)。还有，庆尚道方言的语气比较生硬、粗声粗气的，可女人说了就会变成娇嫩的语气，听久了会觉得颇有魅力。忠清道方言的特点就是慢，词尾有“ㅑ,ㅕ,ㅠ”等，如“가유?(去么？)피곤혀(好累啊)”，词尾发音拉长，柔软、懒散的语调颇有特色。全罗道方言的词尾以“-디,-잉,-쟤,-브렀어”结尾 。如：그것이 아니쟤（不是那样的）,먹어브렀어（吃了）， 语速快，语调比较轻柔，“아따,오메”等感叹词也较多。江原道方言的词尾有“-사, -래요”等，语调接近北韩方言，说话时语调由高逐渐降低。济州方言的特色是发音粗重且短促，与其他方言相比，听起来不是那么有感情。