泰民正规3辑发行 主打歌《Criminal》线上首秀

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SHINee成员泰民7日发行第3张正规专辑《Never Gonna Dance Again：Act 1》宣告回归。

泰民第3张正规专辑包括序曲单曲以及Act1、2共3个部分构成，所有音乐都是泰民作为一名音乐人，希望突破已知、发现全新自我的体现。

新专辑主打歌《Criminal》打造了“听觉惊悚”的概念，歌曲节奏紧张，是一首新复古曲风的歌曲。泰民独有的性感唱腔，也让为整首歌曲营造出电影一般的氛围。

专辑发行后的音乐成绩也十分耀眼，不仅在美国、巴西、挪威等全球32个国家和地区的iTunes“Top专辑”榜单中夺冠，还在中国QQ音乐数字专辑销量榜、日本Line音乐专辑榜中成为第一。同时也在国内HANTEO、Yes24等唱片销量榜中登顶。

12日，泰民携新歌登上“TAEMIN THE STAGE”，在线为歌迷献上了新歌Live首秀。不仅如此，歌迷还可以通过“TAEMIN THE STAGE”看到新专辑收录歌曲《Black Rose》和《Nemo》的舞台表演、采访视频以及专辑制作花絮等有关泰民此次新专辑的所有内容。