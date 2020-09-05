防弹少年团推特人气大爆炸 3天相关推文4600万

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随着防弹少年团新歌《Dynamite》登顶“Hot100”，社交网络推特中关于防弹少年团的推文数量也出现爆炸性增长。

自Billboard排名公开的8月31日至9月2日短短3天时间内，推特中的关键词BTS、防弹少年团、韩英文Dynamite以及相关话题帖文已经突破4600万条。而自《Dynamite》发行以来的1个月时间里，与防弹少年团相关的推文总计已经超过了2.5亿。

防弹少年团在成为“Hot100”第1名后在推特中回应、答谢歌迷A.R.M.Y.的推文也被全球网友大量转发及点赞。成员们拍摄的感谢视频点击量已经超过600万次，点赞数达206万次。

另外，文在寅总统在推特上言及防弹少年团登顶“Hot100”一事也成为热门话题。文总统在推特发文祝贺防弹少年团夺冠，而防弹少年团官方推特账号也回复了该推文。文在寅总统和防弹少年团的网络互动也为世界歌迷津津乐道。

推特方面还专门为防弹少年团新歌《Dynamite》设计了特别表情包活动。只要在推文中添加关于防弹少年团的话题标签，便会自动生成动画表情。该动画表情最初为绽放的烟花，而在歌曲MV公开的当天，则改为了Disco舞池，这也让粉丝们纷纷猜想，防弹少年团有可能会在拍摄一支Disco版本的MV。