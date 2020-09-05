ⓒ Ryu hyeyoung instagram





职业：演员

生日：1991年3月28日

出生地：首尔

身高：168cm

学历：建国大学电影学

出道：短篇电影《是女高中生》（2007）





无数观众知晓刘慧英，均是通过电视剧《请回答1988》。刘慧英与剧中很多演员一样，在拍摄《请回答1988》前，已经是独立电影圈中十分知名的演员了。刘慧英2007年拍摄短篇电影《是女高中生》出道，当时在作品中便展现出了惊人的演技。然而，最初表演对于刘慧英来讲并没有所谓的特殊意义，她仅仅觉得演戏很有趣，于是便顺其自然地成为了演员。当初只是抱着“有趣”的心态尝试表演，却以惊人的天赋成功进入艺校学习，而当时金高恩也在同一所学校，两人也成为了闺蜜。

艺校毕业后，刘慧英顺利考入建国大学，专门学习电影学。2013年，她主演了电影《格斗青春》，并摘得釜山电影评论家协会奖最佳新人女演员奖。





代表作：

·电视剧：

《恩珠的房间》（2018-2019）

《请回答1988》（2015-2016）

《SPY》（2015）

·电影：

《特别市民》（2017）

《解语花》（2016）

《就是那家伙》（2015）

《去犹他的路》（2015）

《我的独裁者》（2014）

《格斗青春》（2013）

《毕业旅行》（2012）





主要获奖经历：

第21届春史电影奖 特别奖 新人奖（2016）

有线电视大奖 表演类Rising Star奖（2016）

第15届釜山电影评论家协会奖 最佳新人女演员奖（2014）

第6届常青树多文化国际短片电影节 最佳新人女演员奖（2012）