零售行业的“大管家”——韩国“Tactracer”公司

ⓒ TACTRACER

韩国企业通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将为大家介绍韩国“Tactracer”公司，这是一家库存和商店管理自动射频识别（RFID）解决方案的开发商。让我们与公司首席执行官全哲宇（音译：전철우）先生一道聊一聊他们公司。





作为零售业的关键要素，库存控制与降低成本和管理效率密切相关。但是，许多公司在管理库存上存在困难，往往认为由于管理问题而导致损失是理所当然的。消费者也不得不忍受不便。例如，消费者听说商店有一个特定的产品后，便去商店购买这款特定的产品，但是到了商店，这款产品已经售空了。也许，很多人都会遇到这种情况。





为了解决这些问题，韩国“Tactracer”公司开发了一个名为DRAGONFLY的库存管理机器人。不论区域有多大，自行式机器人都会按照用户设定的特定范围在整个仓库或图书馆中移动，以收集有关产品的信息并确定其位置。它的速度和准确性超乎想象。





DRAGONFLY主要是自动化库存管理系统，而韩国“Tactracer”公司的另一项主要产品SPIDER-GO与自动化商店管理有关。2种产品均以昆虫命名，这反映了公司追求大自然或生态系统的企业理念。作为基于对象检测的无人值守商店的管理系统，SPIDER-GO受到了特别关注，尤其是在新冠疫情期间，它提供了无人商店需要的所有服务。





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全哲宇先生毕业于佐治亚理工学院。回韩国后，他进入汉米制药公司设计各种电子标签射频识别解决方案。现在，全哲宇先生开发的便携式射频识别阅读器应用于全国约17000家药店的库存管理。以前，使用条形码跟踪库存平均需要5个小时。使用此手持式阅读器后，这一时间减少到了5分钟。在参加韩国国内外展览会时，陈先生发现，即使是跨国公司，也非常需要自动化的库存管理系统。他辞掉工作，成立了自己的公司。公司成立不到5年，他就发布了2款创新产品。当然，这并不常见。现在，他的公司渴望在未来实现更大的发展。





库存控制是零售业务中至关重要的部分，而新冠疫情引发了人们对无接触式服务的需求。凭借对未来的敏锐洞察力，韩国“Tactracer”公司在决策时一直领先于其他人，引起了全球市场的广泛关注。我们期待韩国“Tactracer”公司在不久的将来实现完美世界的梦想。