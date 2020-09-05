K-pop推动韩国经济

ⓒ Big Hit Entertainment

韩国天团防弹少年团凭借其最新的热门歌曲《Dynamite》连续第2周荣登公告牌百强单曲榜榜首，成为有史以来登顶该榜单的首个韩国偶像团体。在公告牌历史上，包括防弹少年团的《Dynamite》在内，只有迈克尔·杰克逊等歌手的43首歌曲在发布首周便登顶百强榜，连续2周登顶百强榜的只有20首歌曲。现如今，韩国天团防弹少年团创造了K-pop的历史。今天，我们邀请到了韩国真好经济研究所所长李仁喆（音译：이인철）先生，与他共同聊一聊韩国偶像天团防弹少年团取得如此成绩将给韩国经济带来的积极影响。





在文化体育观光部和韩国文化观光研究院联合发布的报告中，韩国偶像天团防弹少年团预计将带来1.2万亿韩元的生产诱发效应以及4800亿韩元的附加值连带效果。总体而言，经济效益预计将达到1.7万亿韩元。正是由于取得了如此成绩，化妆品、食品和衣物等相关消费品的出口预计将增长3717亿韩元。预计韩国K-pop领域还将创造7928个工作岗位。这样的预测主要是基于“Big Hit娱乐”的销量、韩国海关以及韩国银行的统计数据，同时还包括谷歌趋势数据的分析得出的。





根据2019年在公告牌200强专辑榜中名列前茅的防弹少年团的专辑《Map of the Soul: Persona》带来的经济效益，估计《Dynamite》的全球销售额为2457亿韩元。这一估值反映了眼下新冠疫情的整体影响，排除了线下演唱会的收入，但计算了线上演唱会的收入。除直接影响外，防弹少年团的成功也对生产、雇佣和附加值等各环节产生巨大的连锁效应。





韩国防弹少年团的新歌对生产和就业的经济影响将是巨大的。根据现代经济研究院的一项研究，根据谷歌搜索量，当防弹少年团的知名度增加1个百分点时，韩国化妆品的出口量上升了0.72个百分点，而食品和服装的出口量将分别上升0.45和0.18个百分点。鉴于防弹少年团发行《Dynamite》的前后3个月的谷歌趋势搜索量增加18.59个百分点，防弹少年团可能会让化妆品的出口额增加2763亿韩元，食品增加741亿韩元，服装增加213亿韩元，而生产诱发效应将分别达到5959亿韩元、1787亿韩元和409亿韩元。





韩国现代经济研究院考虑到近期蔓延全球的新冠疫情，并没有计算防弹少年团的成功对韩国旅游业的潜在影响。未来，若考虑到防弹少年团的巡回演唱会和他们吸引更多外国游客来韩旅游，以及大幅增强韩国品牌形象带来的效应，防弹少年团登上公告牌百强单曲榜带来的经济波及效果很可能会大幅超过1.7万亿韩元。





防弹少年团于2019年10月开始席卷全球，在全球范围内提升了韩国的形象。根据韩国国际文化交流振兴院发布的报告，每年约有80万外国人因为防弹少年团而访问韩国，增加了7.6％。防弹少年团带来的生产诱发效应估计为4.14万亿韩元，附加价值连带效果预计为1.42万亿韩元。





防弹少年团登顶公告牌百强单曲榜的当天，K-pop女子组合BLACK PINK凭借最新单曲《Ice Cream》在公告牌百强单曲榜中排名第13位。凭借这一成就，BLACK PINK产生了巨大影响力，创造了音乐排行榜中韩国女子天团的最高排名。BLACK PINK今年早些时候凭借歌曲《Sour Candy》和《How You Like That》进入榜单。根据公告牌的统计，2016年美国女子组合五美组合以来，BLACK PINK是第一个连续3首歌曲进入排行榜前40名的女子天团。K-pop团体凭借其在全球舞台上的精彩表现带来了更大的经济效益。防弹少年团、BLACK PINK以及奥斯卡获奖影片《寄生虫》推动韩国文化内容产业实现显著增长，在9月2日由世界知识产权组织宣布的2020年全球创新指数中，韩国排名第10位。





毫无疑问，电影《寄生虫》和防弹少年团展示了韩国文化内容的力量。韩国在全球创新指数中的排名从去年的第11位上升到第10位，这是韩国首次进入前10名。这也是亚洲第2高的排位，仅次于排名第8的新加坡。韩国在“创新投资”中保持第10位，在“创新产出”中从第13位上升至第10位。特别是在“创意商品和服务”领域，韩国的排名从第42位上升到第19位，上升了23位，这表明韩国的文化产业取得了长足的发展。





全球创新指数于2007年推出，其目的是衡量国家的创新能力，这是经济发展的重要因素，因此它可以为各国提供制定有效的公共政策和商业策略所需的信息。今年，韩国已进入该指数的前10名，这表明韩国为增强全球竞争力所持续作出的努力取得了成果。毫无疑问，这样的成绩有韩国流行音乐、电视剧和电影发展带来的巨大推动。





2000年，韩国文化内容产业占其GDP的3.7％，但到去年，这一数字上升到了5％。也就是说，文化内容产业在经济中所占的份额正在不断扩大。分析人士说，要使该行业迈向更高水平，就必须增强文化内容平台的竞争力。根据现代经济研究院的报告，韩国的文化产业规模为世界第7位，并且由于韩国流行文化扩散到全球，该产业的知识产权业务正在不断扩大。该研究院还指出，韩国缺乏像Netflix这样具有全球竞争力的内容平台，而且文化产业的劳动生产率还很低。为了将韩流发展成一种产业趋势，而不仅仅是文化内涵，有必要加大研发投入，进一步扩大海外市场。





文化体育观光部表示，发布该报告是为了展示防弹少年团登上公告牌榜单将产生巨大的经济影响，这也表明该天团的成就远远超出了之前预测的数字。实际上，1.7万亿韩元的经济效应是保守估值。此外，我们不能仅仅考量防弹少年团的音乐经济效益，他们还为那些受新冠疫情困扰的乐迷带来力量。我们期待防弹少年团创造另一个传奇，并为韩国经济带来更大的积极影响。