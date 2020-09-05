《漫话国乐》 首尔巫术 / 送葬歌 / 珍岛洗身巫术





人有生死，树有枯荣。古人相信人是有灵魂的，随着肉体的死去，灵魂会离开肉体去往灵魂的世界。古人的这种想法可以视为内心的一种憧憬，今生苦短，希望离开人世后能在阴间享受永生。但是人死后发生什么事情无人知晓，没有人真正体验过死后的世界。





现在的人去陌生的国家旅游，出境前会多多少少担心水土不服、沟通、安全等问题，还可以查找相关的信息。而古人认为，如果有一天突然死亡，孤身一人降落在人生地不熟又黑暗的地方，只是想想也会感到恐惧，所以古人想，这时候如果掌管阴间的死神出面迎接逝者，逝者想必会安心一些。





巴里公主是神话传说中登场的死神，引导逝者的灵魂安全地抵达冥界。她本来是一国的公主，犹如其他神话中一个普通人变成神之前都会历尽沧桑与坎坷，克服重重困难，巴里公主也是一样的，一生下来就被父王遗弃，可是当父皇与母后病危时，巴里公主还是挺身而出，不顾性命危险去阴间找遍灵药抢救了父母。





首尔巫术是巫婆将逝者的亡灵脱离今生的痛苦往生极乐世界的荐度仪式。在仪式中，就有一个吟诵巴里公主来历的环节。

{音乐1：《首尔巫术》中的“巴里公主被父皇遗弃”/ 李尚顺（音）}





命运捉弄人，由于王妃接连生下好几个公主，国王一气之下舍弃了巴里公主。巴里公主虽然一生下来就被父皇遗弃，但好在遇到了心地善良的夫妇，不仅保全了性命，还被夫妇收养。后来，国王与王后卧病不起，他们的病只有西天西域国的灵药才能医治，问题是西天不是活人去的地方，朝廷里无人为此挺身而出。这时，心急如焚的国王想起了巴里公主，善良的巴里公主得知消息，就不惜一切勇敢地只身前往西域国。几经周折，巴里公主抵达西域国，找到了拥有灵药的死神。可死神要求巴里公主为此付出代价，打柴3年、烧火3年、打水3年，不仅如此，还要给死神连生7个儿子。巴里公主二话不说便答应了死神提出的条件，9年后最终拿着灵药回来，抢救了父母的性命，然后化身掌管阴间与死亡的死神。古人认为，人死后如果有像巴里公主一样情深意重的神迎接自己，黄泉路也就不会那么寂寞和恐惧了。





接下来给大家带来的是济州地区的送葬歌。古时候有这样的丧葬习俗，葬礼结束后，将棺材放进由鲜花点缀的灵车，村民们齐心协力把灵车推到坟墓后下葬。在这一过程中，村民们为了安慰遗属，也为了配合默契而齐声唱送葬歌。济州地区的《送葬歌》有一点不同的是，出殡前一天，村民们会抬着空灵车齐声唱歌。

{音乐2：济州民谣《送葬歌》 / 李明淑（音）}





亲人过世会让留下的家属悲痛不已，号啕大哭，可古时候的葬礼仪式并非都是悲伤的。村民们前去吊唁，吊唁后会在丧主家里又吃又喝，非常热闹，仿佛置身于宴会一般。如果是逝者年事颇高或对村庄作出了贡献，在出殡前一天，村民们还会聚在一起表演话剧或唱歌。珍岛的多侍乐与济州岛的送葬歌就是这类独特的丧葬文化，通过音乐与戏剧安抚逝者的灵魂，安慰家属节哀，一伙人在一起欢笑一场，有助于消除悲伤与痛苦。





接着请大家欣赏的是《珍岛洗身巫术》的一个环节“为逝者铺路”。珍岛洗身巫术是全罗道海岸地区流传下来、为逝者的亡灵举行的非常特别的仪式，祈求诸神洗净逝者今生的怨恨，让逝者无忧无虑地脱离今生的痛苦，往生极乐世界。





今天给大家介绍的环节是继以艾草与香草熬的水将逝者的亡灵洗净后，为了引导灵魂安心走上黄泉路，巫婆精心洗净黄泉路的部分。这一环节好似铺路一般，家属们在两头紧紧地拉着白色的长布，巫婆把装有逝者亡灵的篮子放在长布上并前后走动，这时，周围的人会拿出钱来放在白布上给逝者当盘缠。





珍岛洗身巫术不仅安抚逝者亡灵、为逝者解怨，还让留下的家属通过仪式消除对逝者的歉疚与惋惜之情，具有特别的意义，因此长久以来在全罗道地区盛行，如今作为国家重要无形文化遗产受到重点保护。

{音乐3：《珍岛洗身巫术》中的“为逝者铺路”/ 金大礼等人}