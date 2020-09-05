美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩互致亲笔信的内容

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以调查“水门事件”而闻名的资深记者鲍勃·伍德沃德在其9月15日出版的新书《愤怒》中公开了美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩互致的亲笔信内容而在国际社会引起巨大波澜。





特朗普总统和金正恩委员长共27次互致亲笔信。其中，除特朗普总统公开的2封外，伍德沃德公开了2018年4月至2019年8月间，美北两位首脑互致的25封亲笔信内容。伍德沃德单方面公开国家首脑间互致的亲笔信内容，被认为是有失国家礼仪的行为。这样公开国家首脑间互致的亲笔信内容，可说是前所未有的事情。国家首脑间互致的亲笔信作为国家机密文件，通常以非公开形式保存30年以上，若含有敏感内容可能永远不会对外公开。但是伍德沃德在超短时间内公开了美北两位首脑互致的亲笔信内容。伍德沃德是上世纪70年代曝光“水门丑闻”致使时任美国总统尼克松下台的记者，现任《华盛顿邮报》副总编辑。特别值得一提的是，伍德沃德公开的不是亲笔信复印件，也不是照片，而是过去几年来，每在对特朗普总统进行采访时，特朗普总统拿出来给伍德沃德看，且他直接朗读和录下的亲笔信内容，这可说是公开了亲笔信的全部内容。因此，其内容将对今后的韩美北关系和国际关系造成何种影响，格外引人关注。





从伍德沃德公开的亲笔信内容来看，特朗普总统和金正恩委员长的关系在双方承诺进行首次会晤后急剧升温，但是板门店会晤后变得疏远。在2018年举行第一次首脑会谈和2019年2月底举行第二次首脑会谈之间，特朗普总统和金正恩委员长的“亲笔信外交”达到顶峰，并为无核化问题进行磋商，且金正恩委员长在其亲笔信中特意抬举了特朗普总统。2018年6月两位首脑进行会晤后，特朗普总统表示“一秒间就被吸引住了，我就知道我们两人默契相投。”金正恩委员长则在亲笔信中特意抬举特朗普总统，将其尊称为“阁下”，且在一封亲笔信中称呼9次之多。金正恩委员长表示，“阁下的领导能力令人敬佩”；“您是伟大的领导人”；“不久的将来将可开启北美关系的历史新篇章”等，像似在奉承、巴结特朗普总统。在北韩的立场上，称颂特朗普总统可说是一种战略决策，因为北韩希望美国能在无核化问题上作出让步，并缓和对北韩制裁。我们通过伍德沃德的新书可以了解到，在河内第二次美北首脑会谈以前，金正恩委员长和特朗普总统频繁地互致关于无核化和缓和对北韩制裁的亲笔信。2019年2月在越南河内举行的美北首脑会谈无果而终后，特朗普总统和金正恩委员长互致亲笔信的次数急剧减少。同年6月10日，金正恩委员长向特朗普总统发送了一封亲笔信。在特朗普总统称之为“情书”的这封亲笔信中，金正恩委员长表示，“我们之间深厚而特别的友情将发挥推进北美关系发展的魔法之力，希望能有机会再次会晤”等，表现出希望举行第三次美北首脑会谈的强烈意志。20天后，特朗普总统和金正恩委员长在板门店会晤，特朗普总统返回美国后，将当时与金正恩委员长合拍的照片同亲笔信一道发送给金正恩委员长。但因美国没有停止韩美联合军演，金正恩委员长向特朗普总统发送对此感到不满的亲笔信。之后，特朗普总统和金正恩委员长像似没再互致亲笔信。特朗普总统曾对金正恩委员长承诺停止举行韩美联合军演。问题是第二年在越南河内举行的美北首脑会谈最终破裂，同年6月特朗普总统虽然在板门店与金正恩委员长会晤，但是像似无意停止韩美联合军演，因此金正恩委员长又向特朗普总统发送了亲笔信，内容是说，“我认为特朗普总统阁下和我的关系已到坦率地表白自己真实感情的地步”，并对美国没有停止韩美联合军演表示不满等，敦促美国应遵守承诺，不要再举行韩美联合军演。“不然，我们怎能相信美国，然后废弃核设施与核武器呢？”之后，北韩对美国采取的立场是，金正恩委员长和特朗普总统的关系是个人关系，北韩和美国就核问题与经济问题展开的协商是国家层面的问题。





据悉，美国总统特朗普得知伍德沃德要公开金正恩委员长亲笔信后，警告他不要公开相关内容。今年1月，特朗普总统打电话给伍德沃德说，“你不可捉弄金正恩，我不想因你的捉弄而被卷入核战争中”。不征求对方同意就单方面公开亲笔信内容不但有失外交礼仪，也给特朗普总统带去了极大负担。在北韩核问题尚未得到解决的情况下，伍德沃德此举将使北韩更不信任特朗普总统。此外，伍德沃德公开金正恩委员长使用“阁下”称呼抬举特朗普总统的亲笔信内容有损北韩最高领导人的尊严，这对北韩来说是无法容忍的，因此北韩有可能对此作出强硬反应。总之，在白宫的立场上，可以说被北韩抓住了抨击特朗普政府的把柄。





另外，9月10日上午，美国总统特朗普在社交媒体上称，金正恩身体健康，绝不可低估他。一直以来，特朗普总统称金正恩委员长是难以对付的对手，并以此炫耀其对北韩协商能力，因此特朗普总统此言意在强调其仍具有强大的政治协商能力。





2018年7月，特朗普总统曾在社交媒体上公开金正恩委员长发来的亲笔信内容。当时，因第一次美北首脑会谈结束不久，双边关系趋于缓和，因此北韩没有作出抨击特朗普总统的反应。但在目前美北关系趋冷的情况下，并非特朗普总统本人，而是其他人公开金正恩委员长奉承、巴结特朗普总统的亲笔信内容，这在北韩的立场上是感到愤慨的事情。尽管如此，北韩尚未对此作出正式反应，因此分析认为北韩在对美国采取“不理会”战略。如果金正恩委员长对此公开表示不满或愤慨，美北关系将陷入严重危机。如果北韩外务省发布正式声明，意味着北韩严重看待这一问题。专家认为，金正恩委员长和北韩政权都对此感到愤慨，但有可能借此扭转不利局面，以在今后重启美北无核化协商后占据有利位置。此外，由于美国大选已进入最终阶段，北韩可能认为没有必要在这个时候作出剧烈反应。





最近，北韩国务委员会委员长金正恩经常视察洪水灾区，以塑造抚慰灾民、心系民众的亲民领导人形象。在此情况下，北韩有可能对美国记者公开金正恩委员长亲笔信一事继续保持沉默，但是也可能以不为北韩居民所知的方式向美国吐露有损其最高领导人尊严的不满情绪。